Netanyahu iyice zıvanadan çıktı! Son talimatı “Vay manyak vay” dedirtti
Siyonist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdiğini açıkladı.
Ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'daki operasyonlarını genişlettiği belirtilirken, stratejik öneme sahip Beaufort Kalesi'nin ele geçirildiği açıklandı. Çatışmalar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, Fransa artan gerilim üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran destekli Hizbullah'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdiğini duyurdu. Netanyahu yaptığı açıklamada, "Orduya Lübnan'daki kara manevrasını genişletme talimatı verdim" ifadelerini kullandı.
İsrail ile Hizbullah arasında nisan ayında ilan edilen ateşkese rağmen taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor.
