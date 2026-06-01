Dev ittifakın radarına Türk KİDA’ları girdi! ASELSAN’ın gizli silahları KILIÇ ve TUFAN ABD’nin aklını aldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dev ittifakın radarına Türk KİDA'ları girdi! ASELSAN'ın gizli silahları KILIÇ ve TUFAN ABD'nin aklını aldı

ABD merkezli dünyaca ünlü Newsweek dergisi, AUKUS ittifakı ülkelerinin Hint-Pasifik bölgesinde Çin’in büyüyen deniz gücüne karşı başlattığı gizli insansız sualtı programını analiz ederken, Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojiyi dünyaya örnek gösterdi. İstanbul'daki SAHA EXPO’da gövde gösterisi yapan yerli ve otonom deniz araçlarının uluslararası savunma çevrelerinde büyük bir hayranlık uyandırdığı belirtilen haberde, ASELSAN imzalı KILIÇ ve TUFAN sistemlerinin görsellerine geniş yer ayrıldı.

Newsweek’te yer alan habere göre AUKUS ülkeleri, Hint-Pasifik bölgesinde artan jeopolitik gerilimler ve Çin’in genişleyen deniz gücü karşısında, insansız sualtı araçları alanında ortak bir geliştirme programı başlattı. Söz konusu girişimin, üç ülkenin denizaltı savunma kapasitesini artırmayı ve ortak operasyon kabiliyetini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Haberde ayrıca Türk savunma sanayi şirketi ASELSAN tarafından geliştirilen insansız sualtı ve deniz sistemlerine de yer verildi. Özellikle İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO kapsamında tanıtılan yeni nesil otonom deniz araçlarının, uluslararası savunma çevrelerinde ilgi gördüğü ifade edildi.

Newsweek haberinde, ASELSAN’ın sergilediği sistemler arasında KILIÇ ve TUFAN insansız sualtı platformlarının görsellerine de yer verildi.

Kamikaze görev konseptiyle geliştirilen KILIÇ serisi ve farklı görev profillerine sahip TUFAN sistemi, modern deniz harp ortamında otonom operasyon, sürü kabiliyeti ve düşük iz profili gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

