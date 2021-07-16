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Dünya
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Lübnan'da halk sokağa döküldü! Ortalık savaş alanına döndü

2021-07-16 00:39:55
Lübnan'da halk sokağa döküldü! Ortalık savaş alanına döndü

Lübnan’da hükümetin kurulamamasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü.

#1
Foto - Ekonomik ve siyasi krizin derinleştiği Lübnan’da hükümeti kurmakla geçtiğimiz sene 22 Ekim’de görevlendirilen Saad Hariri, dün 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a sunmuş, bugün ise görevden çekildiği ve hükümeti kurmayacağını açıklamıştı.

Ekonomik ve siyasi krizin derinleştiği Lübnan’da hükümeti kurmakla geçtiğimiz sene 22 Ekim’de görevlendirilen Saad Hariri, dün 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a sunmuş, bugün ise görevden çekildiği ve hükümeti kurmayacağını açıklamıştı.

#2
Foto - Hariri’nin açıklamasının ardından halk başta başkent Beyrut olmak üzere birçok kentte sokaklara döküldü.

Hariri’nin açıklamasının ardından halk başta başkent Beyrut olmak üzere birçok kentte sokaklara döküldü.

#3
Foto - Hariri’nin açıklamasının ardından sert düşüş yaşayan Lübnan lirası nedeni ile birçok esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

Hariri’nin açıklamasının ardından sert düşüş yaşayan Lübnan lirası nedeni ile birçok esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

#4
Foto - Protestocular, birçok yolu lastik ve konteynerleri ateşe vererek kapatırken, güvenlik güçleri çıkan olayları bastırmak için göstericilere gaz bombası ve havaya ateş açarak müdahale etti.

Protestocular, birçok yolu lastik ve konteynerleri ateşe vererek kapatırken, güvenlik güçleri çıkan olayları bastırmak için göstericilere gaz bombası ve havaya ateş açarak müdahale etti.

#5
Foto - Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

#6
Foto - Lübnan sokaklara karıştı...

Lübnan sokaklara karıştı...

#7
Foto - Lübnan sokaklara karıştı...

Lübnan sokaklara karıştı...

#8
Foto - Lübnan sokaklara karıştı...

Lübnan sokaklara karıştı...

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