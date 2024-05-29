Londra'da katil İsrail'e tepki gösterdiler

Sunak'a "Yaptıkların yanına kar kalmayacak." diyen Amar, "Başbakan olmasan da, siyaseti bıraksan da seni parmaklıkların ardına gönderene kadar durmayacağız." ifadelerini kullanarak Gazze'ye destek eylemlerinin süreceğini kaydetti. İşgal Karşıtı İngiliz Yahudileri Platformu (Na'amod) üyelerinden Emily Stevenson da konuşmasında, 7 Ekim'den beri İsrail'e silah satışının durması için milletvekillerine dilekçeler yazdıklarını ancak hiçbir karşılık alamadıklarını söyledi. Stevenson, bir Yahudi olarak bu süreçte yaşadıklarını da anlatarak, "Bütün bunların bizim güvenliğimiz için, bizim adımıza yapıldığını söylenmesinden daha kötü ne olabilir? Her seferinde bunu sorguladığınızda, bunun yanlış olduğunu söylediğinizde, Yahudiler olarak bize doğru diye öğretilenlere, önemsediğimiz bütün değerlere karşı olduğunu söylediğinizde hain olduğunuz, yalancı olduğunuz söyleniyor." ifadelerini kullandı. Ailesinin Srebrenitsa'dan göçtüğünü anlatan Stevenson, "Güvenli bölgenin ne kadar güvensiz bir konsept olduğunu biliyorum." dedi.