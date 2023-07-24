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Lokum gibi kurabiye yapmak artık çok basit! Tam bir hafta bozulmuyor! İşte ustaların sır gibi sakladığı o tarif

2023-07-24 13:49:10
Lokum gibi kurabiye yapmak artık çok basit! Tam bir hafta bozulmuyor! İşte ustaların sır gibi sakladığı o tarif

Kahve ve çayların yanına gidecek mükemmel bir kurabiye tarifi ile geldik. Bu kurabiye bir hafta sonra bile tap taze kalıyor. Tazecik kurabiyelerin sırrı ustasından geldi. İşte lezzetli kurabiye tarifi… Ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile bu kurabiye herkesin mest ediyor. Misafirlerin hayran kalacağı kurabiyenin sırrı ustasından geldi. Kurabiye yaparken bu püf noktaları uygulayanlar ilk günkü tazeliğinde kurabiyeler yapabilecek. İşte lezzetli kurabiye tarifi…

#1
Foto - Lokum gibi kurabiye yapmak artık çok basit! Tam bir hafta bozulmuyor! İşte ustaların sır gibi sakladığı o tarif

KURABİYE YAPMANIN PÜF NOKTALARI Bu tarifi uygulayan pişman olmayacak. Mükemmel kurabiye yapmak için uygulayabileceğiniz yöntemler şu şekildedir: • Kurabiye hamuru hazırlarken bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat. Bu sayede hamurunuz daha iyi özleşecektir. • Hamuru hazırladıktan sonra hamuru en az yarım saat dolapta dinlendirin. Bu sayede hamurunuz sertleşecek ve pişerken dağılmayacak. • Kurabiyeleri pişirirken fırın tepsisine yağlı kağıt seriniz. Bu sayede yapışmadan ve yanmadan kurabiye yapabilirsiniz. • Fırın sıcaklığını 180 dereceye ayarladıktan sonra kurabiyeleri 10-15 dakika arasında pişirmeniz yeterli olacaktır. Kurabiyelerin alt kısmının hafifçe kızarması piştiğini gösterir. • Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra mutlaka soğumasını bekleyiniz. Soğuyan kurabiyeler sertleşerek lokum kıvamını alacaktır.

#2
Foto - Lokum gibi kurabiye yapmak artık çok basit! Tam bir hafta bozulmuyor! İşte ustaların sır gibi sakladığı o tarif

KURABİYE TARİFİ Üzümlü cevizli kurabiye tarifi için malzemeler • 125 gr tereyağı • 1 çay bardağı ayçiçek yağı • 2 yumurta • 8 yemek kaşığı toz şeker • Kuru üzüm • Ceviz içi • 1 paket vanilya • 1 paket kabartma tozu • 3.5~4 su bardağı un

#3
Foto - Lokum gibi kurabiye yapmak artık çok basit! Tam bir hafta bozulmuyor! İşte ustaların sır gibi sakladığı o tarif

ÜZÜMLÜ CEVİZLİ KURABİYE TARİFİNİN HAZIRLANIŞI Kurabiye için öncelikle bir yumurta sarısını üzerine sürmek için ayırınız. Onun haricinde bütün malzemeleri derin bir kap içerisine alarak karıştırınız. Daha sonra ununu yavaş yavaş ekleyiniz. Biraz yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleme işlemine devam ediniz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopardıktan sonra şekil veriniz. Üzerine ayırdığınız yumurta sarılarını sürerek çatalla şekiller veriniz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 10-15 dakika kadar pişiriniz. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

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