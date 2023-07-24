Lokum gibi kurabiye yapmak artık çok basit! Tam bir hafta bozulmuyor! İşte ustaların sır gibi sakladığı o tarif

Kahve ve çayların yanına gidecek mükemmel bir kurabiye tarifi ile geldik. Bu kurabiye bir hafta sonra bile tap taze kalıyor. Tazecik kurabiyelerin sırrı ustasından geldi. İşte lezzetli kurabiye tarifi… Ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile bu kurabiye herkesin mest ediyor. Misafirlerin hayran kalacağı kurabiyenin sırrı ustasından geldi. Kurabiye yaparken bu püf noktaları uygulayanlar ilk günkü tazeliğinde kurabiyeler yapabilecek. İşte lezzetli kurabiye tarifi…