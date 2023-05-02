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Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

2023-05-02 13:35:58
Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

Dünyanın dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen, coğrafyası ve tarihiyle hayranlık uyandıracak pek çok ülke var. Balkanlar’da, Avrupa, Amerika, Asya hemen hemen tüm kıtalarda sadece bir valiz, uçak bileti ve pasaportunuzu alarak gidebileceğiniz ülkeler mevcut. Vizesiz gidilen ülkelere seyahat etmeden önce pasaportunuzun en az 6 ay geçerlilik süresi olduğunu mutlaka kontrol etmelisiniz. Vizesiz gidilen ülkeler 2023 listesinden seyahat edeceğiniz ülkelerin kaç gün vizesiz seyahate izin verdiğini de mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.

#1
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

Türkiye vatandaşlarından vize istemeyen ülkelere bir yenisi daha eklendi, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Türk vatandaşlarından vize ve pasaport istemeyen ülkeler...

#2
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

ANDORRA Andorra, denize kıyısı olmayan Güney Batı Avrupa ülkelerinden biri. Ülkemizde adı çok duyulmasa da vizesiz gidilebilecek ülkeler arasında yer alan Andorra’da kış tatili yapmak mükemmel bir deneyim olacaktır. Profesyonel kayak pistleri Andorra’nın en cezbedici turizm faaliyetlerindendir. Ülkede henüz bir havalimanı yok bu nedenle ilk olarak İspanya ya da Fransa’ya gitmeniz ardından Andorra’ya kara yolu ile ulaşım sağlamanız gerekmektedir. Andorra’da 90 gün boyunca vizesiz olarak konaklayabilirsiniz.

#3
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

ARNAVUTLUK Avrupa’da vizesiz gezilecek yerler deyince akla ilk gelen ülkelerden olan Arnavutluk’un başkenti Tiran’a İstanbul’dan 1,5 saatlik bir uçuşla ulaşabilirsiniz. 90 gün boyunca vizesiz olarak ülkede turistik amaçlı konaklayabilirsiniz. Para birimi olarak Arnavutluk Leki kullanan ülkenin en gözde şehirleri ise Tiran, Saranda ve Dıraç.

#4
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

AZERBAYCAN Türk kültürünün derin bağlarını yakından hissedebileceğimiz Azerbaycan, vize ve pasaport şartı olmadan gidebileceğimiz en güzel ülkelerin başında geliyor. Özenle hazırlanmış bavulunuzu ve yeni tip çipli TC kimlik kartı ile başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan Azerbaycan'a gidebilirsiniz. 90 gün kalış süreli vizesiz turistik yapabileceğiniz ülkeye Türkiye'den uçtuğunuzda bu şartın geçerli olduğunu unutmayın. Diğer ülkelerden direkt uçuşlarda mutlaka pasaportunuzun yanınızda olması gerekiyor.

#5
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

BELARUS Kuzey Avrupa’nın en güzel ülkelerinden olan Beyaz Rusya’ya, 90 güne kadar vizesiz seyahat etmeniz mümkün. Doğa harikası olan ülkenin denize kıyısı bulunmasa da 11000 gölü ve büyük Avrupa nehirlerinin ülkeden geçmesiyle @’lık ormanlık alana sahip. Büyük nehirler, parklar, göller ve ormanlar içerisinde huzurlu bir Avrupa tatili için Beyaz Rusya’yı tercih edebilirsiniz.

#6
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

BOSNA HERSEK 1463 yılında Fatih Sultan Mehmed'in Osmanlı topraklarına kattığı Bosna Hersek, 400 yılı aşkın bir süre Türk kültürünün zengin dokusuyla harmanlanmıştır. Balkanların en gözde tatil rotalarından birini oluşturan Bosna Hersek, Saraybosna ve Mostar kentleriyle ön plana çıkıyor. İhtişamlı tarihi ve göz kamaştıran kültürüyle görenleri kendine hayran bırakan Bosna Hersek'te mutlaka görmeniz gereken yerler arasında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Mostar Köprüsü, Saraybosna Katedrali, Miljacka Nehri, Umut Tüneli,Umut Tüneli ve Blagaj (Alperenler) Tekkesi gibi noktalar yer almalı.

#7
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

GÜRCİSTAN Hem pasaportsuz hem de vizesiz gidilebilen ülkelerden biri olan Gürcistan, ülkemizin sınır komşularından biri. Eğlenceli gece hayatıyla tanınan başkent Batum’da gezilecek ve görülecek de pek çok destinasyon mevcut. 365 gün boyunca turistik amaçlı vizesiz olarak Gürcistan’da konaklayabilirsiniz.

#8
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

KARADAĞ Mavi ve yeşilin kıyısında kurulan ülke Karadağ… Oldukça ufak olan bu ülkede yine Osmanlı’nın izlerini görmek mümkün. Başkenti Podgorica şehri olan ülkenin diğer bir önemli şehri ise Bar. Tarihi güzelliklerin yanı sıra Karadağ , deniz ve uzun kumsalların da adresi olarak dikkat çeliyor. Hem tarihi yerleri görmek hem de deniz tatili yapmak isterseniz 90 güne kadar Karadağ’da konaklayabilir, vize istemeyen ülkeler listesinin yakın adreslerini de gezebilirsiniz.

#9
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

KOSOVA Osmanlı’nın en belirgin izlerini taşıyan ülke, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. Balkanların en güzel ve tarih kokan ülkesinde hala bağımsızlık mücadelesinden kalma izleri görmek mümkün. Bunların yanı sıra kullas adını verdikleri taş evleri, Sırp Ortodoks Kilisesi Kosova’nın tarihi değerleri arasında yer almaktadır. Kosova’ya yapacağınız turistik seyahatlerde 90 güne kadar vize almanıza gerek yoktur.

#10
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Dünyanın en dikkat çeken ada ülkelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yalnızca kimlikle seyahat edilebilecek rotalar arasında yer alıyor. En fazla 30 güne kadar konaklama imkanı sunan Kıbrıs'ta daha fazla kalmak isterseniz pasaport kullanarak bu süreyi 90 güne uzatabilirsiniz.

#11
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

MAKEDONYA Osmanlı mimarisinin izlerini diğer Balkan ülkeleri gibi günümüze kadar taşıyan vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerden biri de Makedonya’dır. Tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra eğlence hayatının da dolu dizgin yaşandığı ülke, kayak tatili için kış aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Üsküp, Ohri gibi bölgeleri mutlaka görülmesi gereken şehirleri arasında yer alıyor. Makedonya’ya yapılan turistik seyahatler 90 güne kadar vizesiz!

#12
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

MISIR Akvaryumu andıran berrak denizi, kültürel cazibe merkezleri ve otantik mutfağıyla turistlerin odak noktası haline gelen Mısır, özellikle dünya mirası olarak hafızalarda yer edinen Giza Piramitleri ile herkesin beğenisini topluyor. Luxor tapınakları ve Nil Nehri boyunca yapılan gezilerle siz de Mısır'ı keşfe çıkmak isterseniz artık kapıda vize dönemiyle eşsiz bir seyahate kucak açabilirsiniz.

#13
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

MOLDOVA Denize kıyısı olmayan Doğu Avrupa ülkesi Moldova, tarihi ve doğal güzellikleriyle keşfedilmesi gereken ülkelerden biri. Pek çok katedral ve müzeye ev sahipliği yapan ülkede Puşkin, sürgün yıllarını geçirmiş. 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebileceğiniz Moldova’da Dinyester Vadisi ve karlı dağlar en güzel fotoğrafların çekilebileceği bölgeler arasında yer alıyor.

#14
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

SIRBİSTAN Tarihi ve doğal güzellikleri, uygun fiyatlı tatil imkanıyla Sırbistan, Avrupa’da görmeniz gereken ülkeler arasında en üst sıralarda yerini alıyor. 420 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Sırbistan’da pek çok hamam, camii, kilise, katedral görmek mümkün. Vizesiz gidilecek ülkeler arasında bulunan Sırbistan’da 90 güne kadar turistik amaçlı konaklayabilirsiniz.

#15
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

UKRAYNA Doğu Avrupa’nın en gözde ülkelerinden biri de Ukrayna. Dolu dizgin gece hayatıyla ön plana çıkan şehri Kiev, sakinliği ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken Odessa ve doğal güzellikleri, tarihi yapılarıyla turistleri cezbeden pek çok şehri görmek için Ukrayna’ya seyahat etmelisiniz. Vizesiz gidebileceğiniz Ukrayna’da 90 güne kadar turistik amaçlı seyahat edebilirsiniz.

#16
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

Arjantin 90 gün Fiji 90 gün Güney Kore 90 gün Filipinler 30 gün Kosta Rika 90 gün Bağımsız Samoa 90 gün Gana 90 gün Bahamalar 90 gün Guatemala 90 gün Lübnan 90 gün

#17
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

Barbados 6 ay Makao 30 gün Honduras 90 gün Malezya 90 gün Belize 90 gün Hong Kong 90 gün Mauritius 30 gün Bolivya 90 gün İran 90 gün Moğolistan 30 gün

#18
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

Jamaika 90 gün Botsvana 90 gün Japonya 90 gün Nikaragua 90 gün Brezilya 90 gün Özbekistan 30 gün Brunei 30 gün Katar 90 gün Panama 6 ay Dominika 21 gün

#19
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

Kazakistan 30 gün Paraguay 90 gün Ekvator 90 gün Kırgızistan 90 gün Peru 90 gün El Salvador 90 gün Sao Tome ve Principe 15 gün Endonezya 30 gün Kolombiya 90 gün Sao Tome ve Principe 90 gün

#20
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

Fas 90 gün Kongo Cumhuriyeti 90 gün St. Lucia 6 hafta Singapur 90 gün Seyşeller 90 gün Sri Lanka 30 gün Suriye 90 gün Şili 90 gün Tayland 30 gün Tonga 30 gün

#21
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

Trinidad-Tobago 30 gün Tunus 90 gün Tuvalu 30 gün Uganda 90 gün Uruguay 90 gün Ürdün 90 gün Vanuatu 30 gün Venezuella 90 gün Zambiya 90 gün

#22
Foto - Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

Cook Adaları 31 gün Fiji 120 gün Mikronezya 30 gün Niue 30 gün Palau 30 gün Samoa 60 gün Vanuatu 30 gün

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