2023-05-02 13:35:58 Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!
Dünyanın dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen, coğrafyası ve tarihiyle hayranlık uyandıracak pek çok ülke var. Balkanlar’da, Avrupa, Amerika, Asya hemen hemen tüm kıtalarda sadece bir valiz, uçak bileti ve pasaportunuzu alarak gidebileceğiniz ülkeler mevcut. Vizesiz gidilen ülkelere seyahat etmeden önce pasaportunuzun en az 6 ay geçerlilik süresi olduğunu mutlaka kontrol etmelisiniz. Vizesiz gidilen ülkeler 2023 listesinden seyahat edeceğiniz ülkelerin kaç gün vizesiz seyahate izin verdiğini de mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.