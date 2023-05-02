Listeye bir ülke daha eklendi Pasaport ve vize istemeyen ülkeler!

KARADAĞ Mavi ve yeşilin kıyısında kurulan ülke Karadağ… Oldukça ufak olan bu ülkede yine Osmanlı’nın izlerini görmek mümkün. Başkenti Podgorica şehri olan ülkenin diğer bir önemli şehri ise Bar. Tarihi güzelliklerin yanı sıra Karadağ , deniz ve uzun kumsalların da adresi olarak dikkat çeliyor. Hem tarihi yerleri görmek hem de deniz tatili yapmak isterseniz 90 güne kadar Karadağ’da konaklayabilir, vize istemeyen ülkeler listesinin yakın adreslerini de gezebilirsiniz.