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Teknoloji-Bilişim
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Liseli gençlerden İnsansız su altı aracı! Yarının Selçuk Bayraktarları gümbür gümbür geliyor

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Liseli gençlerden İnsansız su altı aracı! Yarının Selçuk Bayraktarları gümbür gümbür geliyor

Milli Teknoloji Hamlesi’nin ışığında yetişen yerli ve milli gençlik, Türkiye Yüzyılı vizyonunu Mavi Vatan’a taşımaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2026’da, Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan KFLROV Takımı geliştirdikleri insansız su altı aracıyla Türkiye birinciliğini göğüsledi. Batı’nın teknoloji ambargolarına ve vesayetçi zihniyetin kumpaslarına inat, Selçuk Bayraktar ağabeylerinin izinden giden liseli gençlerimiz, Mavi Vatan derinliklerinde şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı.

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Foto - Liseli gençlerden İnsansız su altı aracı! Yarının Selçuk Bayraktarları gümbür gümbür geliyor

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri su altı aracıyla TEKNOFEST'te İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda birinci olmanın gururunu yaşıyor. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda sürüyor.

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Foto - Liseli gençlerden İnsansız su altı aracı! Yarının Selçuk Bayraktarları gümbür gümbür geliyor

Okulun 9 öğrencisinden oluşan KFLROV Takımı, geliştirdikleri su altı aracıyla TEKNOFEST 2026'da birinciliği göğüsledi. Şanlıurfa'da devam eden festivalde dereceye giren araçlarını sergileyen takım, şampiyonluk gururunu ziyaretçilerle paylaşıyor. Takımın danışman öğretmeni Hatice Çağlıkeçecigil, AA muhabirine, TEKNOFEST'te yarışmanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

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Foto - Liseli gençlerden İnsansız su altı aracı! Yarının Selçuk Bayraktarları gümbür gümbür geliyor

Hedeflerine ulaştıklarını belirten Çağlıkeçecigil, "Su altı kategorisinde öğrencilerimizle bu yarışmaya başladığımızda şampiyon olmayı hedeflememiştik. Sadece süreç boyunca bir şeyler öğreneceklerini düşünerek yol almıştık. Öğrencilerimizle çabaladık, yarıştık ve şampiyon olduk." diye konuştu.

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Foto - Liseli gençlerden İnsansız su altı aracı! Yarının Selçuk Bayraktarları gümbür gümbür geliyor

TEKNOFEST'te yarışmanın öğrencileri için büyük bir deneyime ve heyecana vesile olduğunu ifade eden Çağlıkeçecigil, şunları kaydetti:

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Foto - Liseli gençlerden İnsansız su altı aracı! Yarının Selçuk Bayraktarları gümbür gümbür geliyor

"Şimdi onların gelecekte neler yapacaklarını düşündükçe daha da çok heyecanlanıyorum. Çünkü bu onlar için bir başlangıç. Burada gelip izleyen çocukların da heyecanını görünce de gerçekten çok heyecanlanıyoruz. İnşallah aynı Selçuk ağabeylerinin bizim öğrencilerimize örnek olduğu gibi onlar da alt dönemlerine örnek olurlar ve ülkemiz için yeni nesile katkı sağlayarak büyürler."

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Foto - Liseli gençlerden İnsansız su altı aracı! Yarının Selçuk Bayraktarları gümbür gümbür geliyor

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAKLAR: Takım üyelerinden Tuna Çarpanalı, geliştirdikleri aracın Anarov ve Minirov olmak üzere iki bölümden oluştuğunu anlattı. Anarov'un karayla haberleşmeyi sağlayan ana cihaz olduğunu, Minirov'un ise su altında küçük keşif görevlerini gerçekleştirmek üzere tasarlandığını belirten Çarpanalı, "Bundan sonraki hedefimiz okulumuzdaki yeni öğrencilere de bu deneyimi katmak ve onlarla beraber yeni yarışmalara tekrardan katılmak." diye konuştu.

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Foto - Liseli gençlerden İnsansız su altı aracı! Yarının Selçuk Bayraktarları gümbür gümbür geliyor

Takım üyelerinden Mert Arslan da birincilik elde etmenin gurur verici olduğunu dile getirdi.

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Foto - Liseli gençlerden İnsansız su altı aracı! Yarının Selçuk Bayraktarları gümbür gümbür geliyor

Ayşe Reyhan Gengeç ise TEKNOFEST'te yarışmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

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Yorumlar

hasel

İşte,son derece sevindirici haber.YETENEKLİ öğrencilere özellikle sahip çıkalım.
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