Liseli gençlerden İnsansız su altı aracı! Yarının Selçuk Bayraktarları gümbür gümbür geliyor
Milli Teknoloji Hamlesi’nin ışığında yetişen yerli ve milli gençlik, Türkiye Yüzyılı vizyonunu Mavi Vatan’a taşımaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2026’da, Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan KFLROV Takımı geliştirdikleri insansız su altı aracıyla Türkiye birinciliğini göğüsledi. Batı’nın teknoloji ambargolarına ve vesayetçi zihniyetin kumpaslarına inat, Selçuk Bayraktar ağabeylerinin izinden giden liseli gençlerimiz, Mavi Vatan derinliklerinde şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı.