Liseli gençlerden İnsansız su altı aracı! Yarının Selçuk Bayraktarları gümbür gümbür geliyor

"Şimdi onların gelecekte neler yapacaklarını düşündükçe daha da çok heyecanlanıyorum. Çünkü bu onlar için bir başlangıç. Burada gelip izleyen çocukların da heyecanını görünce de gerçekten çok heyecanlanıyoruz. İnşallah aynı Selçuk ağabeylerinin bizim öğrencilerimize örnek olduğu gibi onlar da alt dönemlerine örnek olurlar ve ülkemiz için yeni nesile katkı sağlayarak büyürler."