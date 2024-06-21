Lise öğrencileri 100 metre yükseklikten yüz tanıyan dron geliştirdi

Tasarımı tamamen bize ait. Dünya üzerinde herhangi bir muadili yok. Tasarımımızı yaklaşık altı yedi ay civarında bir sürede tamamladık. Yaklaşık olarak on yedi bin liralık bir maliyet oldu" şeklinde konuştu. Suçluları tanıyıp polise bildirecek Suçluyu gördükten sonra veri tabanındaki bilgilerle eşleştiğini ve eğer eşlemeyi doğru bir şekilde gerçekleştirirse emniyet güçlerine bilgi verildiğini söyleyen İdris İşbaşar, "Yapmış olduğumuz bu dron projesiyle birlikte Teknofest'te finallere kaldık. Sivas'tan Teknofest'e katılacak olan tek projeyiz. Yaklaşık bir altı yedi aylık bir süre zarfında yaptık. Dronumuzu yaparken, geliştirirkenki temel amacımız suç potansiyeli olan insanları belirlemekti. Bunun için yapay zeka yöntemlerini kullandık. Suçluları tanıyıp polislerimize, emniyet güçlerimize bildirmesi temel çalışma amacımızdı.