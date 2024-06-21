  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
4
Lise öğrencileri 100 metre yükseklikten yüz tanıyan dron geliştirdi

2024-06-21 10:33:50
Lise öğrencileri 100 metre yükseklikten yüz tanıyan dron geliştirdi

Sivas’ta lise öğrencileri, kalabalık arasında suçluları tespit ve takip edebilecek dron tasarladı. Sivas BİLSEM öğrencileri kendi tasarladıkları dronu 3D yazıcı ile üretti. Danışman öğretmenleri öncülüğünde dört öğrenciden oluşan ekip yaklaşık 7 ay çalışma sonucu ürettikleri drona karabulut anlamına gelen "Nimbus" adını verdi. Yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında ve 480 milimetre kanat açıklığına sahip olan dron, 9 kilometre otonom ve 3 kilometre manuel uçuş menziline sahip. Öğrenciler tarafından üretilen eşi ve benzeri olmayan dron, özel eğitilmiş yapay zekalı nesne tespiti ile 100 metre yükseklikten askeri araç ve aranan kişileri tanıyarak ilgili birimlere raporlayabiliyor.

#1
Foto - Lise öğrencileri 100 metre yükseklikten yüz tanıyan dron geliştirdi

Kendi eğittikleri yapay zeka modeli sayesinde dron sınır bölgeleri ya da şehir merkezlerindeki kalabalık yerlerde güvenli bir ortam sağlayacak. Taksim saldırısı ilham oldu Taksimde yaşanan büyük patlamada birçok kişinin hayatını kaybetmesi üzerine böyle bir dron yapmaya karar verdiklerini belirten Sivas BİLSEM öğrencisi Kerem Mert Kor, "Kalabalık ortamlarda insanların herhangi bir insanı ya da suçluları tespit etmesi zorlaşabiliyor. Biz de bu yüzden havadan tarayacak şekilde bu dronu geliştirdik. İçerisindeki yüz tanıma sistemi ve kamerasıyla havadan uçarak suçluları ve sabıka kaydı olan insanları kalabalık ortamlarda tespit edebiliyor. Ve kolluk kuvvetlerine kimlik bilgileriyle birlikte ihbar ediyor.

#2
Foto - Lise öğrencileri 100 metre yükseklikten yüz tanıyan dron geliştirdi

Tasarımı tamamen bize ait. Dünya üzerinde herhangi bir muadili yok. Tasarımımızı yaklaşık altı yedi ay civarında bir sürede tamamladık. Yaklaşık olarak on yedi bin liralık bir maliyet oldu" şeklinde konuştu. Suçluları tanıyıp polise bildirecek Suçluyu gördükten sonra veri tabanındaki bilgilerle eşleştiğini ve eğer eşlemeyi doğru bir şekilde gerçekleştirirse emniyet güçlerine bilgi verildiğini söyleyen İdris İşbaşar, "Yapmış olduğumuz bu dron projesiyle birlikte Teknofest'te finallere kaldık. Sivas'tan Teknofest'e katılacak olan tek projeyiz. Yaklaşık bir altı yedi aylık bir süre zarfında yaptık. Dronumuzu yaparken, geliştirirkenki temel amacımız suç potansiyeli olan insanları belirlemekti. Bunun için yapay zeka yöntemlerini kullandık. Suçluları tanıyıp polislerimize, emniyet güçlerimize bildirmesi temel çalışma amacımızdı.

#3
Foto - Lise öğrencileri 100 metre yükseklikten yüz tanıyan dron geliştirdi

Suçluyu gördükten sonra veri tabanındaki bilgilerle eşlemeye başlıyor. Eğer eşlemeyi doğru bir şekilde gerçekleştirebilirse emniyet güçlerine bildiriyor. Suçlunun veri tabanına kayıtlı fotoğraflarının bilgilerinin net bir şekilde görüldüğü takdirde ilgili tespiti gerçekleştirebiliyor. Belki daha geliştirilerek sadece fotoğrafla değil bütün fiziksel özelliklere dayalı bir şekilde tespit yapabilir. Veya sadece veri tabanında kayıtlı şahıslar üzerinden değil de suç potansiyeli olan insanların fiziksel davranışları çıkarılarak bu davranışlara göre hareket edenleri tespit ederek bu davranışları sergileyen insanlar emniyet güçlerine bildirilebilir. Bu açılardan geliştirilerek daha etkili sonuçlar alınabilir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nereden kontrol edeceğiniz açıklandı! TOKİ kurasından konut alanlar dikkat
Aktüel

Nereden kontrol edeceğiniz açıklandı! TOKİ kurasından konut alanlar dikkat

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TOKİ konutlarına yönelik başvuru, kura sonucu ve kurada çıkan konutların ilerleme durumlar..
Altın ve doları olan dikkat! Ünlü ekonomist tarihi duyurdu: O tarihte borsa ve ev fiyatı düşecek
Ekonomi

Altın ve doları olan dikkat! Ünlü ekonomist tarihi duyurdu: O tarihte borsa ve ev fiyatı düşecek

Finans yazarı ve ekonomist Harry Dent, önemli uyarılarda bulundu. İşaret eden uzman "tarihin en büyük ekonomik çöküşünün" yaşanacağını ve dü..
Tıp öğrencisine çirkin saldırı: Başörtüsünü açıp küfür etti
Gündem

Tıp öğrencisine çirkin saldırı: Başörtüsünü açıp küfür etti

Beyoğlu’nda bulunan bir AVM’deki kahve dükkanında sırada bekleyen iki kadın kendilerinden sonra sipariş verenlerin daha önce sipariş almasın..
Kaya Sabancı Bodrum'da saldırıya uğradı!
Gündem

Kaya Sabancı Bodrum'da saldırıya uğradı!

72 yaşındaki iş adamı Kaya Sabancı, ikamet ettiği Bodrum'da darbedildi. Sabancı, hastaneye kaldırıldı.
7 yaşındaki yetim çocuğa koca adamdan(!) akılalmaz tehdit! 'Seni bıçaklarım öldürürüm'
Yaşam

7 yaşındaki yetim çocuğa koca adamdan(!) akılalmaz tehdit! 'Seni bıçaklarım öldürürüm'

Fatih'te parkta oynarken kendi çocuğu ile kavga eden 7 yaşındaki yetim çocuğu markette sıkıştıran adam, küçük çocuğu tokatlayıp 'Seni bıçak..
Muş'ta feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Muş'ta feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23