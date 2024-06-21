2024-06-21 10:33:50 Lise öğrencileri 100 metre yükseklikten yüz tanıyan dron geliştirdi
Sivas’ta lise öğrencileri, kalabalık arasında suçluları tespit ve takip edebilecek dron tasarladı. Sivas BİLSEM öğrencileri kendi tasarladıkları dronu 3D yazıcı ile üretti. Danışman öğretmenleri öncülüğünde dört öğrenciden oluşan ekip yaklaşık 7 ay çalışma sonucu ürettikleri drona karabulut anlamına gelen "Nimbus" adını verdi. Yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında ve 480 milimetre kanat açıklığına sahip olan dron, 9 kilometre otonom ve 3 kilometre manuel uçuş menziline sahip. Öğrenciler tarafından üretilen eşi ve benzeri olmayan dron, özel eğitilmiş yapay zekalı nesne tespiti ile 100 metre yükseklikten askeri araç ve aranan kişileri tanıyarak ilgili birimlere raporlayabiliyor.