Lise çıkışında kanlı kavga

Oğlunun burnunun kırıldığını müdür yardımcısından duyduğunu belirten anne Nilüfer Uğurlu “Oğlum geçtiğimiz gün okul çıkışında darp edilmiş. Darp edilmesi sonucu büyük sıkıntılar yaşadık. Burnunda kırıklar var. Şu anda ameliyat edilemiyor. Bizler yaşadık, başkaları yaşamasın. 15 kişi oğluma saldırıyor. Beni okuldan aradılar. Okula gittiğimde çocuğumu ambulans içinde gördüm. Sınıftan bir arkadaşıyla okul başından beri tartışma yaşıyormuş, anlaşamıyorlarmış. Oğlumun çantasını atarak zorbalık yapıyorlarmış. Oğlum da en sonunda ‘Benden ne istiyorsun’ diyerek silkelemiş. Daha sonrasında zorbalık yapan çocuk üst sınıflardan arkadaşlarını çağırıyor. Daha sonra üst sınıftaki çocuk oğlumu tehdit ediyor. Emirhan da durumu müdür yardımcısına belirtiyor. Müdür yardımcısı da kendince aralarındaki durumu çözüp el sıkıştırıyor. Ama ne yazık ki olay böyle bitmiyor. Oğlumu tehdit eden çocuk, okul dışından arkadaşlarını toplayarak 15 kişiyle beraber Emirhan’ın üzerine yürüyorlar. Aralarından 5 tanesi darp ediyor. Bir diğeri ise oğluma kafası ile vuruyor ve burnunu kırıyor. Biz böyle olay yaşadık, tek isteğim kimsenin bu olayı yaşamaması” ifadelerine yer verdi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.