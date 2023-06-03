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Spor
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Lionel Messi'nin PSG macerası bitti

2023-06-03 20:34:03
Lionel Messi'nin PSG macerası bitti

Paris Saint-Germain, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını duyurdu.

#1
Foto - Lionel Messi'nin PSG macerası bitti

Bir dönem resmen sona erdi.

#2
Foto - Lionel Messi'nin PSG macerası bitti

Paris Saint-Germain, Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

#3
Foto - Lionel Messi'nin PSG macerası bitti

"Teşekkür Lionel Messi" başlığı ile vedayı açıklayan PSG'nin paylaşımında, "Başkentte iki sezonun ardından Lionel Messi'nin macerası 2022-23 sezonunda sona erdi. Kulüp, Leo'ya karierinin geri kalanında daha nice başarılar diler" ifadeleri yer aldı.

#4
Foto - Lionel Messi'nin PSG macerası bitti

PSG ile 2 sezonda 74 resmi karşılaşmaya çıkan Lionel Messi, 32 gol atıp 35 asist üretti.

#5
Foto - Lionel Messi'nin PSG macerası bitti

Arjantinli yıldızın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans taraftarın tepkisin çekti ve ayrılık yolu açıldı.

#6
Foto - Lionel Messi'nin PSG macerası bitti

35 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'dan yıllık 500 milyon euroya yakın bir maaş teklifi aldı.

#7
Foto - Lionel Messi'nin PSG macerası bitti

Aynı zamanda eski takımı Barcelona da ısrarlı bir şekilde istiyor.

#8
Foto - Lionel Messi'nin PSG macerası bitti

Messi'nin kararı merak konusu oldu.

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