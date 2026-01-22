Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!
ABD Başkanı Donald Trump’ın uçağındaki arıza sonrası "suikast" tartışmaları yeniden alevlenirken, gözler dünya tarihindeki en çok hedef alınan liderlere çevrildi.
TRUMP'IN UÇAĞI ARIZALANDI Donald Trump’ın Davos’a giderken içinde bulunduğu Air Force One uçağı, kalkıştan kısa süre sonra yaşanan elektrik arızası nedeniyle Washington’a geri dönmek zorunda kaldı. Beyaz Saray, mürettebatın “küçük bir elektriksel sorun” tespit ettiğini ve uçağın tedbiren geri döndüğünü açıkladı. Uçakta bulunan gazeteciler, kalkış sonrası kabindeki ışıkların bir anda kesildiğini aktarırken, Trump yolculuğuna başka bir uçakla devam etti.
"SUİKASTE UĞRARSAM İRAN'I HARİTADAN SİLİN" ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" gerçekleştirmeyi denemesi halinde "onların yeryüzünden silinmesi" için "çok kesin talimatlar" verdiğini belirtti. Rusya Devlet Ajansı (RBTH) Tarih Koleksiyonu'na göre en çok suikaste uğrayan başkanları açıkladı. Peki bunlar kimler?
PUTİN | RUSYA DEVLET BAŞKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 3 Hiçbirinde zarar görmedi.
STALİN | ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ HÜKÜMET BAŞKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 4
KADDAFİ | ESKİ LİBYA BAŞBAKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 5 20 Ekim 2011 yılında bozguncu halkı tarafından katledilmiştir.
ABRAHAM LİNCOLN | ESKİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 5 Suikast sonucu hayatını kaybetti.
ALEXANDER II | ESKİ RUSYA İMPARATORU SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 6 Suikast sonucu öldürüldü.
KRALIÇE VICTORIA | ESKİ BİRLEŞİK KRALLIK KRALİÇESİ SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 8
YASSER ARAFAT | ESKİ FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ BAŞKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 13
CHARLES DE GAULLE | ESKİ FRANSA CUMHURBAŞKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 31
ADOLF HİTLER | ESKİ ALMAN LİDER SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 42 İntihar sonucu öldü.
ZOG I | ARNAVUTLUK KRALI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 55
FIDEL CASTRO | ESKi KÜBA DEVLET BAŞKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 638 Organ yetmezliğinden öldü...
SUİKASTE UĞRAYAN DİĞER LİDERLER J.F KENNEDY
DONALD TRUMP
BÜLENT ECEVİT
TURGUT ÖZAL
