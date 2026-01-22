  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel
18
Yeniakit Publisher
Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın uçağındaki arıza sonrası "suikast" tartışmaları yeniden alevlenirken, gözler dünya tarihindeki en çok hedef alınan liderlere çevrildi.

#1
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

TRUMP'IN UÇAĞI ARIZALANDI Donald Trump’ın Davos’a giderken içinde bulunduğu Air Force One uçağı, kalkıştan kısa süre sonra yaşanan elektrik arızası nedeniyle Washington’a geri dönmek zorunda kaldı. Beyaz Saray, mürettebatın “küçük bir elektriksel sorun” tespit ettiğini ve uçağın tedbiren geri döndüğünü açıkladı. Uçakta bulunan gazeteciler, kalkış sonrası kabindeki ışıkların bir anda kesildiğini aktarırken, Trump yolculuğuna başka bir uçakla devam etti.

#2
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

"SUİKASTE UĞRARSAM İRAN'I HARİTADAN SİLİN" ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" gerçekleştirmeyi denemesi halinde "onların yeryüzünden silinmesi" için "çok kesin talimatlar" verdiğini belirtti. Rusya Devlet Ajansı (RBTH) Tarih Koleksiyonu'na göre en çok suikaste uğrayan başkanları açıkladı. Peki bunlar kimler?

#3
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

PUTİN | RUSYA DEVLET BAŞKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 3 Hiçbirinde zarar görmedi.

#4
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

STALİN | ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ HÜKÜMET BAŞKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 4

#5
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

KADDAFİ | ESKİ LİBYA BAŞBAKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 5 20 Ekim 2011 yılında bozguncu halkı tarafından katledilmiştir.

#6
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

ABRAHAM LİNCOLN | ESKİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 5 Suikast sonucu hayatını kaybetti.

#7
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

ALEXANDER II | ESKİ RUSYA İMPARATORU SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 6 Suikast sonucu öldürüldü.

#8
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

KRALIÇE VICTORIA | ESKİ BİRLEŞİK KRALLIK KRALİÇESİ SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 8

#9
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

YASSER ARAFAT | ESKİ FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ BAŞKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 13

#10
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

CHARLES DE GAULLE | ESKİ FRANSA CUMHURBAŞKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 31

#11
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

ADOLF HİTLER | ESKİ ALMAN LİDER SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 42 İntihar sonucu öldü.

#12
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

ZOG I | ARNAVUTLUK KRALI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 55

#13
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

FIDEL CASTRO | ESKi KÜBA DEVLET BAŞKANI SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 638 Organ yetmezliğinden öldü...

#14
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

SUİKASTE UĞRAYAN DİĞER LİDERLER J.F KENNEDY

#15
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

DONALD TRUMP

#16
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

BÜLENT ECEVİT

#17
Foto - Liderlerin korkulu rüyası! Dünya tarihine damga vuran suikastlar listesi!

TURGUT ÖZAL

