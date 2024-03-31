Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Saffet Çelebi Ortaokulu'da oyunu kullandı. Erdoğan, "Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa sürede iki seçim milletimizi yordu. Sizleri de yordu. Çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel seçimlerde hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir yandan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı bir yanda yerel seçimler bunların yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Tüm sandık kurulu mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.