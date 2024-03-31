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Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?
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11
Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

2024-03-31 13:40:48
Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Parti liderleri de vatandaşlık görevini yerine getirmek için kayıtlı oldukları illerdeki sandıklarında oy kullanmaya başladı.

#1
Foto - Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

ÖZGÜR ÖZEL OYUNU KULLANDI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Manisa'da kullandı. Eşi Didem, kızı İpek Özel ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na gelen Özgür Özel, okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Özel, oyunu 1174 numaralı sandıkta kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirtti. Tüm adaylara başarı dileyen Özel, seçim sürecinde çok büyük aksilikler, üzücü olaylar olmadan bugüne kadar gelindiğini söyledi. Özel, seçimin sorunsuz ilerlediğini belirterek, herkesi sakinliğini korumaya, itidalli davranmaya davet etti. Sandıklar açıldıktan sonra kazanma sevinci sırasında silahlardan uzak durulmasını isteyen Özel, şöyle konuştu: "Böylesi günlerde olmadık bir sevinç gösterisindeki kullanılan bir kurşun bir hayatın, bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Elbette sevinç gösterileri olacaktır. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20-30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak."

#2
Foto - Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye açısından, bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum." dedi. Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na eşiyle geldi. Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "4625" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı. Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı. Meral Akşener, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hür ve müstakil olarak, ittifak siyasetine mahkum olmadan, "ucube sistemin" dayattığı sistemin dışına çıkmanın çok yorucu olduğunu belirtti. Akşener, "Bana göre partimin hemen hemen her bireyinin haksızlığa uğradığı, çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız ama bu direnmenin Türkiye açısından göreceksiniz ki siz hepiniz çok gençsiniz, siz gençler açısından neye tekabül ettiğini bir yıl sonra daha iyi anlayacağız hep birlikte." diye konuştu.

#3
Foto - Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

DOĞU PERİNÇEK OYUNU KULLANDI Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beşiktaş'ta kullandı. Gayrettepe'deki Şair Nedim Ortaokulu'na eşi Şule Perinçek'le gelen Perinçek, vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1153 numaralı sandığın bulunduğu alana ulaştı. Burada oy kullandıktan sonra okulun önünde basın mensuplarına konuşan Perinçek, bu seçimin Atlantik sistemindeki son seçim olduğunu söyledi. Perinçek, "Türkiye zincirlerini kıracağı bir döneme giriyor. Türkiye'nin ufkunda üretim devrimi var. Önümüzdeki seçimi üretim devrimi koşullarında, milletin iktidar olacağı, milli hükümetlerin kurulacağı koşullarda yapacağız. O nedenle Türkiye'nin önü açık, ufukları açık. Umutluyuz." diye konuştu.

#4
Foto - Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

ERKAN BAŞ OYUNU KULLANDI Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Kadıköy'de kullandı. Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Baş, isim listesini kontrol ettikten sonra eşi Gülçin Baş ile 1105 numaralı sandıkta oy verdi. Zarfı atarken basın mensuplarına poz veren Baş, sandık görevlilerine teşekkür ederek eşi ve oğluyla okuldan ayrıldı.

#5
Foto - Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

ZEKERİYA YAPICIOĞLU OYUNU KULLANDI HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Sükunetle, huzur içerisinde bir seçim olsun. Sonuçta millet kazanacak, memleket kazanacak." dedi. Yapıcıoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için beraberindeki partililerle Altındağ Baraj Mahallesi'ndeki Kuzeykent Şehit İsmail Koç İlkokulu'na geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Yapıcıoğlu, "2003" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, seçim kampanyası döneminde olduğu gibi bugün de ciddi bir olay yaşanmamasını diledi. Siyasi partilerin birbirlerinin düşmanı değil rakibi olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, "Sükunetle, huzur içerisinde bir seçim olsun. Sonuçta millet kazanacak, memleket kazanacak." diye konuştu. Sonuçların şimdiden hayırlar getirmesini dileyen Yapıcıoğlu, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini bildirdi.

#6
Foto - Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

ALİ BABACAN OYUNU KULLANDI DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçimler sadece belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin veya muhtarlarımızın seçileceği seçimler değil, aynı zamanda iktidara mesaj verme seçimi." dedi. Babacan, eşi ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Babacan, "4624" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı. Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Babacan, kabine geçerek oyunu kullandı. Ali Babacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için güzel bir gün olduğunu, demokrasinin işlediği zor bir coğrafyada vatandaşların sandığa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

#7
Foto - Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

DEM PARTİ EŞ BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN OYUNU KULLANDI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Çankaya ilçesindeki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'na gelen Bakırhan, 1254 numaralı sandıkta oy verdi. Bakırhan, bazı seçim bölgelerinde, şehir dışından gelen seçmenlere oy kullandırıldığını öne sürerek, "En başından itibaren seçime bence şaibe karıştırıldı, ona rağmen tüm gücümüzle halkımızı sandıklara oy kullanmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

#8
Foto - Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

DEVLET BAHÇELİ OYUNU KULLANDI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı.

#9
Foto - Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Saffet Çelebi Ortaokulu'da oyunu kullandı. Erdoğan, "Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa sürede iki seçim milletimizi yordu. Sizleri de yordu. Çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel seçimlerde hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir yandan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı bir yanda yerel seçimler bunların yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Tüm sandık kurulu mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

#10
Foto - Liderler oyunu işte böyle kullandı! İlginç olan şey?

Toplamda 34 siyasi partinin adaylarını yarıştırdığı seçimde ise ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin yurt içi, yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oyların kesin seçim sonuçları ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilecek.YSK tarafından 21 Mart tarihinde başlatılan seçim yasaklarının bitmesi ile birlikte tüm Türkiye’den seçim sonuçlarına dair ilk veriler gelmeye başlayacak.

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