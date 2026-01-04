  • İSTANBUL
Bu kış o ilimizde unutulmayacak! 100 yıl sonra soğuk rekoru kırıldı
IHA

Bu kış o ilimizde unutulmayacak! 100 yıl sonra soğuk rekoru kırıldı

Tokat’ta etkili olan dondurucu soğuklar, Artova’da ölçülen eksi 29 dereceyle ocak aylarına ait son 100 yılın en düşük sıcaklık rekorunun kırılmasına sebep oldu.

#1
Foto - Bu kış o ilimizde unutulmayacak! 100 yıl sonra soğuk rekoru kırıldı

Tokat’ta günlerdir etkisini sürdüren aşırı soğuk hava, kentte uzun yıllar unutulmayacak bir tablo ortaya çıkardı.

#2
Foto - Bu kış o ilimizde unutulmayacak! 100 yıl sonra soğuk rekoru kırıldı

Soğuklar, kentte son 100 yılın ocak ayına ait en düşük sıcaklık rekorunun kırılmasına neden oldu.

#3
Foto - Bu kış o ilimizde unutulmayacak! 100 yıl sonra soğuk rekoru kırıldı

Daha önce Tokat genelinde ocak ayı için ölçülen en düşük sıcaklık, 20 Ocak 1972 tarihinde -23,4 derece olarak kayıtlara geçmişti.

#4
Foto - Bu kış o ilimizde unutulmayacak! 100 yıl sonra soğuk rekoru kırıldı

Bu rekor, Artova ilçesinde ölçülen -29 derece ile geride kaldı. Meteoroloji verilerine göre, Artova'da termometreler gece saatlerinde -29 dereceyi gösterirken, Tokat kent merkezinde ise sıcaklık -18 derece olarak ölçüldü.

#5
Foto - Bu kış o ilimizde unutulmayacak! 100 yıl sonra soğuk rekoru kırıldı

Aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın yüzeyi buz tuttu. Irmak üzerinde oluşan buz tabakası, soğuk havanın boyutunu gözler önüne serdi. Vatandaşlar, uzun yıllardır bu denli sert bir soğukla karşılaşmadıklarını belirtirken, yetkililer özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

