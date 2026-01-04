Tekne kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı!
Yalova'da kuru yük gemisi tarafından teknesi parçalandıktan sonra hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada yeni kritik gelişme yaşandı.
Yalova'da iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün, teknesi parçalanmış halde bulunan Yukay'ın cansız bedenine kaybolduktan 30 gün sonra ulaşıldı.
Cesedi 68 metre derinlikten çıkartılan Yukay'ın ölümüyle ilgili 10 sanığın yargılandığı davada, ilk duruşma tamamlandı. Mahkeme, Yukay'ın telefonla son görüştüğü kişi olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili kararını açıkladı.
'Arel 7' kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ilk aşamada tutuklanırken daha sonra tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede kaptan için 3 yıldan 9 yıla kadar, gemi yetkilisi ve mürettebat için ise 'yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.
11 SAAT SÜRDÜ Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada taraf avukatları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Kaptan Tokatlıoğlu ifadesinde çarpma iddialarını kabul etmezken, baskı altında ifade verdiğini öne sürdü.
TATLITUĞ TANIK OLARAK DİNELENECEK
Mahkeme, gemi kaptanının yurt dışı yasağının devamına hükmederken, Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasına, Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay'ın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinlenmesine karar verdi.
Eksik evrakların tamamlanmasının ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi./ kaynak: haber7
