  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Tekne kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tekne kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı!

Yalova'da kuru yük gemisi tarafından teknesi parçalandıktan sonra hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada yeni kritik gelişme yaşandı.

#1
Foto - Tekne kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı!

Yalova'da iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün, teknesi parçalanmış halde bulunan Yukay'ın cansız bedenine kaybolduktan 30 gün sonra ulaşıldı.

#2
Foto - Tekne kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı!

Cesedi 68 metre derinlikten çıkartılan Yukay'ın ölümüyle ilgili 10 sanığın yargılandığı davada, ilk duruşma tamamlandı. Mahkeme, Yukay'ın telefonla son görüştüğü kişi olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili kararını açıkladı.

#3
Foto - Tekne kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı!

'Arel 7' kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ilk aşamada tutuklanırken daha sonra tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede kaptan için 3 yıldan 9 yıla kadar, gemi yetkilisi ve mürettebat için ise 'yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

#4
Foto - Tekne kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı!

11 SAAT SÜRDÜ Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada taraf avukatları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Kaptan Tokatlıoğlu ifadesinde çarpma iddialarını kabul etmezken, baskı altında ifade verdiğini öne sürdü.

#5
Foto - Tekne kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı!

TATLITUĞ TANIK OLARAK DİNELENECEK

#6
Foto - Tekne kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı!

Mahkeme, gemi kaptanının yurt dışı yasağının devamına hükmederken, Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasına, Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay'ın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinlenmesine karar verdi.

#7
Foto - Tekne kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı!

Eksik evrakların tamamlanmasının ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yavaş, yeni yıla satarak başladı
Gündem

Yavaş, yeni yıla satarak başladı

Yaklaşık yedi yıldır Ankara’da göze görünür, halkın hayatını kolaylaştıran herhangi bir yatırıma imza atmayıp, sürekli hazırdan yiyen CHP’li..
Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama
Gündem

Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama

Güney Amerika’nın kalbi Venezuela’da 2026 yılının ilk günlerinde dünya siyasi tarihine geçecek bir belirsizlik yaşanıyor. Venezuela Devlet B..
Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak
Dünya

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak

Suudi Arabistan yönetimi, ülke genelindeki kamuya ait tesislerin isimlerinin İslam şeriatına uygun olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme..
Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı
Gündem

Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, belediye kasasını "özel zevkleri" için kullanması gündeme gündemden düşmüyor. Eski CHP’li Bakan Mehme..
Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu
Gündem

Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu

“Latif Erdoğan’ın kaleme aldığı bu sarsıcı yazı, FETÖ’nün yıllar boyunca din kisvesi altında ördüğü sahte maneviyat perdesini, Mesihlik heze..
Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!
Dünya

Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!

Almanya’da büyük bölümü Türklere ve Araplara ait kasaların boşaltıldığı banka soygununda çalınan miktar 100 milyon avroyu aştı. Alman medyas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23