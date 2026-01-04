Tekne kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı!

'Arel 7' kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ilk aşamada tutuklanırken daha sonra tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede kaptan için 3 yıldan 9 yıla kadar, gemi yetkilisi ve mürettebat için ise 'yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.