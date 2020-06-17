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Dünya
46
Libya'da harita işte böyle değişti!

2020-06-17 19:30:40
Libya'da harita işte böyle değişti!

UMH güçleri Libya'daki haritayı son 2 ayda hızla değiştirdi.

#1
Foto - 1 Mayıs 2020 - UMH güçleri 1 Mayıs'ta Trablus'u darbecilere karşı savunurken geldiğimiz son noktada ülkenin batısında darbeci Hafter'in adeta belini kırdı.

1 Mayıs 2020 - UMH güçleri 1 Mayıs'ta Trablus'u darbecilere karşı savunurken geldiğimiz son noktada ülkenin batısında darbeci Hafter'in adeta belini kırdı.

#2
Foto - 4 Mayıs 2020 - Türkiye'nin desteklediği UMH güçleri Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik operasyon başlatmadan önce Libya'nın Batı sahilini darbecilerden temizlemişti.

4 Mayıs 2020 - Türkiye'nin desteklediği UMH güçleri Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik operasyon başlatmadan önce Libya'nın Batı sahilini darbecilerden temizlemişti.

#3
Foto - 5 Mayıs 2020 - UMH, Vatiyye Hava Üssü'ne operasyon başlattı.

5 Mayıs 2020 - UMH, Vatiyye Hava Üssü'ne operasyon başlattı.

#4
Foto - 6 Mayıs 2020

6 Mayıs 2020

#5
Foto - 7 Mayıs 2020

7 Mayıs 2020

#6
Foto - 15 Mayıs 2020

15 Mayıs 2020

#7
Foto - 18 Mayıs 2020 - Vatiyye Hava Üssü Darbeci Hafter güçlerinden kurtarıldı.

18 Mayıs 2020 - Vatiyye Hava Üssü Darbeci Hafter güçlerinden kurtarıldı.

#8
Foto - Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını bildirdi.

#9
Foto - Operasyon sırasında Libya ordusu hava unsurları, son 48 saat içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter milislerine temin ettiği 2'si Vatiyye Üssü'nde olmak üzere toplam 3 Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti.

Operasyon sırasında Libya ordusu hava unsurları, son 48 saat içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter milislerine temin ettiği 2'si Vatiyye Üssü'nde olmak üzere toplam 3 Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti.

#10
Foto - Darbeci milis lideri Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkent çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

Darbeci milis lideri Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkent çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

#11
Foto - Libya ordusu, 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Harekatı ile Hafter milislerinin Vatiyye'yi kullanarak elde ettiği üstünlüğü ortadan kaldırdı. Ancak Vatiyye Üssü, çölün ortasında geniş ve çok korunaklı bir askeri alan olması hasebiyle stratejik önemini koruyor.

Libya ordusu, 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Harekatı ile Hafter milislerinin Vatiyye'yi kullanarak elde ettiği üstünlüğü ortadan kaldırdı. Ancak Vatiyye Üssü, çölün ortasında geniş ve çok korunaklı bir askeri alan olması hasebiyle stratejik önemini koruyor.

#12
Foto - Libya hükümetinin, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerden geri alması dünya basınında da geniş yankı buldu.

Libya hükümetinin, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerden geri alması dünya basınında da geniş yankı buldu.

#13
Foto - Uluslararası basında, Libya hükümeti güçlerinin çok sayıda Rus yapımı Pantsir savunma sisteminin vurulmasına özellikle yer verildi.

Uluslararası basında, Libya hükümeti güçlerinin çok sayıda Rus yapımı Pantsir savunma sisteminin vurulmasına özellikle yer verildi.

#14
Foto - Öte yandan Hafter milisleri Ağustos 2014'ten bu yana yaklaşık 6 yıldır üssü

Öte yandan Hafter milisleri Ağustos 2014'ten bu yana yaklaşık 6 yıldır üssü "Batı operasyonları komuta merkezi" olarak kullanıyordu.

#15
Foto - 19 Mayıs 2020 - Libya'nın Batısında operasyonlar devam etti.

19 Mayıs 2020 - Libya'nın Batısında operasyonlar devam etti.

#16
Foto - 20 Mayıs 2020

20 Mayıs 2020

#17
Foto - 21 Mayıs 2020

21 Mayıs 2020

#18
Foto - 22 Mayıs 2020

22 Mayıs 2020

#19
Foto - 23 Mayıs 2020

23 Mayıs 2020

#20
Foto - 24 Mayıs 2020

24 Mayıs 2020

#21
Foto - 25 Mayıs 2020

25 Mayıs 2020

#22
Foto - 26 Mayıs 2020

26 Mayıs 2020

#23
Foto - 27 Mayıs 2020

27 Mayıs 2020

#24
Foto - 28 Mayıs 2020

28 Mayıs 2020

#25
Foto - 29 Mayıs 2020

29 Mayıs 2020

#26
Foto - 30 Mayıs 2020

30 Mayıs 2020

#27
Foto - 31 Mayıs 2020

31 Mayıs 2020

#28
Foto - 1 Haziran 2020

1 Haziran 2020

#29
Foto - 2 Haziran 2020

2 Haziran 2020

#30
Foto - 3 Haziran 2020 - Trablus Uluslararası Havalimanı darbecilerden kurtarıldı.

3 Haziran 2020 - Trablus Uluslararası Havalimanı darbecilerden kurtarıldı.

#31
Foto - Libya Ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki başkent Trablus Uluslararası Havalimanı'nın milislerden arındırdığını duyurdu.

Libya Ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki başkent Trablus Uluslararası Havalimanı'nın milislerden arındırdığını duyurdu.

#32
Foto - 4 Haziran 2020 - UMH, Trablus'u tamamen darbecilerden arındırdı.

4 Haziran 2020 - UMH, Trablus'u tamamen darbecilerden arındırdı.

#33
Foto - UMH, başkent Trablus’un idari sınırları dahilinde tamamen kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. UMH’ye bağlı askeri birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu da yaptığı açıklamada, Trablus havaalanının Darbeci Hafter’e bağlı güçlerin elinden tamamen kurtarıldığını bildirdi. Kanunu ayrıca, Trablus’un güneyinde yer alan Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin de ele geçirildiğini ve söz konusu yerlerde kontrolün tamamen UMH’ye geçtiğini duyurdu.

UMH, başkent Trablus’un idari sınırları dahilinde tamamen kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. UMH’ye bağlı askeri birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu da yaptığı açıklamada, Trablus havaalanının Darbeci Hafter’e bağlı güçlerin elinden tamamen kurtarıldığını bildirdi. Kanunu ayrıca, Trablus’un güneyinde yer alan Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin de ele geçirildiğini ve söz konusu yerlerde kontrolün tamamen UMH’ye geçtiğini duyurdu.

#34
Foto - 6 Haziran 2020

6 Haziran 2020

#35
Foto - 7 Haziran 2020

7 Haziran 2020

#36
Foto - 8 Haziran 2020

8 Haziran 2020

#37
Foto - 9 Haziran 2020

9 Haziran 2020

#38
Foto - 10 Haziran 2020

10 Haziran 2020

#39
Foto - 11 Haziran 2020

11 Haziran 2020

#40
Foto - 12 Haziran 2020

12 Haziran 2020

#41
Foto - 13 Haziran 2020

13 Haziran 2020

#42
Foto - 14 Haziran 2020

14 Haziran 2020

#43
Foto - 15 Haziran 2020

15 Haziran 2020

#44
Foto - 16 Haziran 2020

16 Haziran 2020

#45
Foto - 17 Haziran 2020

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