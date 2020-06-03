2020-06-03 14:04:16 Libya ile Rusya arasında kritik temas
Libya'daki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Ahmet Maytik, Rusya'ya gitti.
Libya'daki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Ahmet Maytik, Rusya'ya gitti.
Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Ahmet Maytik, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre Moskova'ya giden Maytik, görüşmeler yapmak üzere Rusya Dışişleri Bakanlığı'na geçti.
Maytik, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerden önce açıklama veya yorum yapmaktan kaçındı.
TÜRKİYE'NİN HAMLESİ RUSYA'NIN OYUNLARINI BOZDU BM tarafından tanınan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne Türkiye'nin verdiği desteklerin sonucunda darbeci Hafter'e arka çıkan Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kirli oyunları bozuldu. Son dönemlerde Hafter'in aldığı ağır darbelerin ardından Rusya, tarafları ateşkese davet etmişti.
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