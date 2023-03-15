  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Leyleklerin göçü böyle görüntülendi

2023-03-15 09:17:12
Leyleklerin göçü böyle görüntülendi

Osmaniye'de havaların ısınmasıyla birlikte kente leylek akını başladı.

#1
Foto - Leyleklerin göçü böyle görüntülendi

Osmaniye’de havaların ısınması ile birlikte göç ederek bölgeye gelen leylekler semalarda görülmeye başlandı.

#2
Foto - Leyleklerin göçü böyle görüntülendi

Kurak geçen kış mevsimi nedeni ile her yıl Nisan ayında gözlemlenen leylek göçü bu kez Mart ayında Osmaniye'de görüntülendi.

#3
Foto - Leyleklerin göçü böyle görüntülendi

Osmaniye Belediyesi’nin Yeşilyurt Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yaptığı Vatan Mahallesi Yaveriye TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede görüntülenen leyleklerin göçü görsel renkli bir hava oluşturdu.

#4
Foto - Leyleklerin göçü böyle görüntülendi

Dron ile de havadan görüntülen yüzlerce leylek güneye doğru göçünü sürdürdü.

Polonya'dan savaş uçağı hamlesi! En kısa sürede gönderecekler
Dünya

Polonya'dan savaş uçağı hamlesi! En kısa sürede gönderecekler

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslim edileceğini duyurdu.
Limon, sarımsak ve maydanozun inanılmaz faydası: Duyan marketlere koşuyor! Limon deyip geçmeyin
Kadın - Aile

Limon, sarımsak ve maydanozun inanılmaz faydası: Duyan marketlere koşuyor! Limon deyip geçmeyin

Maydanoz, sarımsak ve limon ayrı ayrı kullanıldıklarında insan sağlığının mihenk taşları, bir araya geldiklerinde ise mükemmel bir kür oluşt..
Davutoğlu'na Kılıçdaroğlu şoku! Başkan'la birlikte tüm teşkilat partiden istifa etti
Siyaset

Davutoğlu'na Kılıçdaroğlu şoku! Başkan'la birlikte tüm teşkilat partiden istifa etti

Millet İttifakı'nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesinin ardından DEVA ve Gelecek Partisi'nden istifalar sür..
Sağanak yağış Şanlıurfa'yı olumsuz etkiledi
Gündem

Sağanak yağış Şanlıurfa'yı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımının su baskınına uğra..
Masabaşı anketi bile aklını aldı! FOX TV artığı Fatih Portakal'a Erdoğan şoku
Gündem

Masabaşı anketi bile aklını aldı! FOX TV artığı Fatih Portakal'a Erdoğan şoku

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, algı peşinde koşan muhalefet beslediği sözde anketçilerin masabaşındaki anketlerinden medet umuyor. Karal..
İYİ Parti'de istifa bombası! Yavuz Ağıralioğlu, o partiye geçecek
Siyaset

İYİ Parti'de istifa bombası! Yavuz Ağıralioğlu, o partiye geçecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edeceğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23