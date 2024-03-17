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"Leylek Apartmanı" sakinleri erken döndü

2024-03-17 14:41:02
“Leylek Apartmanı” sakinleri erken döndü

Ankara'da bulunan Leylek Apartmanı'nın misafirleri bu sene erken geldi.

#1
Foto - "Leylek Apartmanı" sakinleri erken döndü

Bir iş insan tarafından inşa edilen “Leylek Apartmanı” her yıl onlarca leyleği misafir ediyor. Leylekler, bu senede Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaptığı binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan “Leylek Apartmanı”na ulaştı.

#2
Foto - "Leylek Apartmanı" sakinleri erken döndü

Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, Türkiye’de de havaların mevsim normallerini üzerinde seyretmesi nedeniyle Kızılcahamam’a bir ay süreyle erken geldi.

#3
Foto - "Leylek Apartmanı" sakinleri erken döndü

Kuluçkaya erken yatan leyleklerin nisan ayında yumurtlaması ve mayıs ayında da yavrularına kavuşması bekleniyor.

#4
Foto - "Leylek Apartmanı" sakinleri erken döndü

Kızılcahamam’ın maskotu olan leylekler vatandaşlar için baharın müjdecisi olurken, ilçeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor.

#5
Foto - "Leylek Apartmanı" sakinleri erken döndü

Kızılcahamam'da kuluçka süresini tamamlayan leylekler, sonbaharda tekrar sıcak bölgelere göç edecek.

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