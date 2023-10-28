Lexus LM’e rakip geliyor! Çinli markadan yeni atılım! Türkiye’de ön siparişe açılıyor! 2+2+3 kişilik benzersiz konfor!

Voyah Dream, otomotiv endüstrisinin en üst standartlarını tek bir MPV’de sunan donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Dört tekerlekte hava kanallı diskler kullanılan fren sistemi, ABS, EBD, EBA, BAS, BA ve EVA teknolojileriyle destekleniyor. ESP/ESC’yi barındıran sürüş ve destekleri, ASR, TCS, TRC, ATC ile pekiştiriliyor. Voyah Dream’de, ön ve arka koltuklar için yan hava perdesi ve bunlara ek olarak 6 farklı hava yastığını standart olarak sunuluyor. Teknolojik olarak gelişmiş Voyah Dream, çok çeşitli işlevler ve sürücü asistanlarıyla yoldaki durumu kontrol etmeye yardımcı oluyor. Türkiye pazarında satışa sunulan standart aktif güvenlik donanımı: • Otomatik Frenlemeli Sistem • Önden Çarpışma Uyarı Sistemi • Kör Nokta Uyar Sistemi • 360° Surround Kameralar • Otomatik Park Asistanı • Gece Görüş Sistemi • Hız Sınırlayıcılı (ACC) Trafik Asistanı • Trafik Sıkışıklığı Asistanı (TJA) • Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW) • Şerit Merkezi Asistanı trafik işareti tanıma özelliğine sahip çok fonksiyonlu dikiz aynası kamerası • Arka Trafik Uyarı Sistemi • Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi • Lastik Basıncı İzleme Sistemi • Düşük hızlarda sürerken, yayaların dikkatini işitsel olarak çeken akustik uyarı. • FCW önden çarpışma uyarı sistemi • RCW arkadan çarpışma uyarısı • FVSR ön otomobil çalıştırma hatırlatıcısı • RCTA geri vites uyarı sistemi • DOW açık kapı uyarı sistemi • LDW şeritten ayrılma uyarı sistemi • LCA şerit değiştirme uyarısı • BSD kör nokta tespit sistemi • Yorgun sürüş izleme ve erken uyarı • AVM 360° panoramik video sistemi • Bekçi modu • ISA hız sınırı tanımlama sistemi • TJA trafik sıkışıklığı yardımı • HWA otoyol yardımı • ICA akıllı seyir asistanı • AEB otomatik fren sistemi • LCC şerit merkezleme sistemi • ACC tam hızlı alan uyarlanabilir seyir • F-APA, endüstrinin en kapsamlı görsel füzyon otomatik park sistemi Voyah Dream’deki gelişmiş klima sistemi, PM2.5 gerçek zamanlı izleme ve filtreleme fonksiyonuyla her zaman araç içinde taze hava oluşturabiliyor. IAQS Hava Kalitesi Yönetimi araç dışındeki hava kalitesine göre iç mekan sağlıklı ve izole bir atmosfer sağlıyor. Mod seçimlerine göre araç içindeki ambiyansa uygun olarak esans dağılımı da yapılarak istenmeyen kokuların önüne geçiliyor. Müzik sistemi olarak da Dyaudio Premium yüksek kaliteli HIFI ses sistemi kullanılıyor. 2023 itibarıyla Türkiye otomotiv pazarına yeni giren Voyah, sağladığı satış sonrası hizmetlerle güven aşılıyor. Marcar tarafından “0” km olarak satılan tüm Voyah Free ve Dream modelleri 8 yıl batarya garantisi ve 5 yıl otomobil garantisine sahipken, yol yardımı ve hasar destek hattı ile kullanıcılarının tüm ihtiyaçları karşılanabiliyor.