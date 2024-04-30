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Spor
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Lewandowski'den gece şovu

2024-04-30 01:32:04
Lewandowski'den gece şovu

LaLiga'nın 33. haftasında Barcelona, sahasında Valencia ile karşılaştı. Mücadeleyi Barcelona 4-2 üstünlükle kazandı.

#1
Foto - Lewandowski'den gece şovu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 33. haftanın kapanış maçında Barcelona deplasmanda Valencia'yı 4-2 mağlup etti. İlk yarıyı 2-1 yenik durumda kapatan Barcelona, Valencia'da kaleci Giorgi Mamardashvili'nin ceza sahası dışında topa elle dokunmasından dolayı 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmasının ardından sahada rakibine karşı üstünlük kurdu.

#2
Foto - Lewandowski'den gece şovu

Katalan takımının gollerini Fermin Lopez (Dk. 22) ve hat-trick yapan Polonyalı Robert Lewandowski (Dk. 49, Dk. 82 ve Dk. 90+3) atarken, Valencia'nın golleri Hugo Duro (Dk. 27) ve penaltıdan Jose Luis Garcia (Dk. 38) kaydetti.

#3
Foto - Lewandowski'den gece şovu

Puanını 73'e çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in 11 puan gerisinde yer alıyor.

#4
Foto - Lewandowski'den gece şovu

Barcelona aldığı bu galibiyetle, Real Madrid'in 4 Mayıs Cumartesi günü evinde Cadiz'e karşı oynayacağı maçta şampiyonluğunu ilan etme olasılığını da elinden aldı. Valencia ise 47 puanla 8. sırada yer alıyor.

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