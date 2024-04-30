2024-04-30 01:32:04 Lewandowski'den gece şovu
LaLiga'nın 33. haftasında Barcelona, sahasında Valencia ile karşılaştı. Mücadeleyi Barcelona 4-2 üstünlükle kazandı.
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LaLiga'nın 33. haftasında Barcelona, sahasında Valencia ile karşılaştı. Mücadeleyi Barcelona 4-2 üstünlükle kazandı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 33. haftanın kapanış maçında Barcelona deplasmanda Valencia'yı 4-2 mağlup etti. İlk yarıyı 2-1 yenik durumda kapatan Barcelona, Valencia'da kaleci Giorgi Mamardashvili'nin ceza sahası dışında topa elle dokunmasından dolayı 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmasının ardından sahada rakibine karşı üstünlük kurdu.
Katalan takımının gollerini Fermin Lopez (Dk. 22) ve hat-trick yapan Polonyalı Robert Lewandowski (Dk. 49, Dk. 82 ve Dk. 90+3) atarken, Valencia'nın golleri Hugo Duro (Dk. 27) ve penaltıdan Jose Luis Garcia (Dk. 38) kaydetti.
Puanını 73'e çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in 11 puan gerisinde yer alıyor.
Barcelona aldığı bu galibiyetle, Real Madrid'in 4 Mayıs Cumartesi günü evinde Cadiz'e karşı oynayacağı maçta şampiyonluğunu ilan etme olasılığını da elinden aldı. Valencia ise 47 puanla 8. sırada yer alıyor.
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