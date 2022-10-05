Leblebi gibi yiyor! 9 yaşındaki çocuğun inanılmaz alışkanlığı

“Diğer çocuklar babalarından çikolata şeker ister, benim oğlum benden sarımsak istiyor” Muhammed Mücteba’nın 3 yaşından bu tarafa sarımsak tükettiğini belirten Çatalzeytin Merkez Camii İmam Hatibi Nurettin Köylü ise, “Sürekli çarşıdan gelirken beni arayarak, ‘baba bana gelirken sarımsak getir’ diyor, benden sarımsak istiyor. Diğer çocuklar babalarından şeker, çikolata gibi şeyler isterken benim oğlum ise sürekli sarımsak istiyor. Sarımsak almadığım zaman da ağladığını, huzursuzluk çıkarttığını gördüm. Muhammed Mücteba’nın bu yaşına kadar sarımsak yediğine şahit oldum ve bu safhada da Muhammed'in hiç hasta olmadığını fark ettik. Hasta oldu ise de bu hastalığını çok hafif atlattığını görünce Taşköprü sarımsağının bir nevi antibiyotik olduğunu düşünmeye başladım. Diğer ailelere de çocuklarına da örnek olacağını düşünüyorum. İnşallah diğer çocuklarımız da Muhammed Mücteba kadar aşırı derecede yemese de günde en azından 1 diş sarımsak yiyerek her türlü hastalıktan kurtulur. Sarımsak yiyelim, hastalıklardan korunalım ve kurtulalım” şeklinde konuştu. “Cebinde sarımsaksız gezmez” Muhammed Mücteba'nın cebinde sarımsak olmadan evden çıkmadığını ifade eden Köylü, “Hiçbir zaman evimizde sarımsak olmadan Muhammed Mücteba’yı durduramadık. Mutlaka evde sarımsağımız olacak. Muhammed Mücteba, sarımsağına da o kadar önem gösteriyor ki çarşıya giderken cebine mutlaka sarımsağını alır. Çatalzeytin’den başka bir ile veya Kastamonu’ya gittiğimiz zaman Hiçbir zaman sarımsaklarını cebinden eksik etmez. Hatta okula giderken de sarımsak götürdüğünü gören öğretmeni eşimi arayarak, Muhammed Mücteba’nın sınıfta sarımsak yediğini ve sınıfın sarımsak koktuğunu söylemiş" ifadelerini kullandı.