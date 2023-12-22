Lavabo açıcı! Uzman isim: 1. Dünya savaşında resmen Almanlar Fransızlara karşı kullandı deyip neden patlıyor açıkladı

Klor gazının ölüme neden olan bir gaz olduğunu hatırlatan Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, “Çok yüksek risklidir. Bunu Birinci Dünya Savaşında Almanlar Fransızlara, Fransızlar Almanlara karşı cephede kullanmışlar. Bu şekilde 150 bin asker ölmüş. Klor gazı havadan 2-2,5 kere ağırdır, yere doğru çöker. İnsan düştüğü yerde, bayıldığı yerde solunum refleks olarak devam ettiği için klor gazını yutar, akciğerlerde klor gazı hidroklorik asite dönüşür yani tuz ruhuna dönüşür ve klor gazı soluyan kişiler kan kusarak, can çekişerek 48 saat içinde kesin ölür.” İstanbul’da gerçekleşen patlama olayında birbirine çok şiddetli tepkime veren iki maddenin karıştırıldığını anlatan Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, bu kişinin vücudunun doktorların ifade ettiği üzere yüzde 35’inin bu nedenle yandığını dile getirdi. Kimyasal tepkime sonucunda klor gazı gibi zehirli gazlar ortaya çıktığını, kişinin onu solumasıyla o anda bayılabileceğini anlatan Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, klor gazı çıkışı devam ettiği taktirde bunun ölüme kadar gidebileceğini kaydetti. Yağ çözücülere de dikkat çeken Kimya Mühendisi Gezen, yağ çözücülerde amonyak türevi kimyasalların var olduğunu, bunları da kesinlikle başka bir malzemeyle karıştırmamak gerektiğini söyledi.