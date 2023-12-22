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Aktüel
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Lavabo açıcı! Uzman isim: 1. Dünya savaşında resmen Almanlar Fransızlara karşı kullandı deyip neden patlıyor açıkladı

2023-12-22 17:13:32
Lavabo açıcı! Uzman isim: 1. Dünya savaşında resmen Almanlar Fransızlara karşı kullandı deyip neden patlıyor açıkladı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, İstanbul’da önceki gün tıkanan lavaboya dökülen açıcının patlamasını değerlendirdi.

#1
Foto - Lavabo açıcı! Uzman isim: 1. Dünya savaşında resmen Almanlar Fransızlara karşı kullandı deyip neden patlıyor açıkladı

Lavabo açıcıların ‘sodyum hidroksit’ yani ‘Kostik’ olduğunu ve kendi kendine patlamayacağını ifade eden uzmanlar, zıt bir kimyasal maddeyle bir araya getirildiğinde çok şiddetli kimyasal tepkime meydana geleceğini söylüyor. Kimyasal temizlik malzemelerinin mutfak için olanların mutfakta, banyo için olanların da banyoda kullanılacağını, ikisinin hiçbir zaman birbirine karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Kimya Mühendisi İSG Uzmanı Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, Covid döneminde kullanılan maskelerin de işe yaramayacağını vurguladı.

#2
Foto - Lavabo açıcı! Uzman isim: 1. Dünya savaşında resmen Almanlar Fransızlara karşı kullandı deyip neden patlıyor açıkladı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, İstanbul’da önceki gün tıkanan lavaboya dökülen açıcının patlamasını değerlendirdi.

#3
Foto - Lavabo açıcı! Uzman isim: 1. Dünya savaşında resmen Almanlar Fransızlara karşı kullandı deyip neden patlıyor açıkladı

Kimya Mühendisi Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, lavabo açıcıların ‘sodyum hidroksit’ yani ‘Kostik’ olduğunu ve kendi kendine patlamayacağını belirterek, “Kostiktir, yani beyaz Ayvalık sabunu ham maddesidir. Kostiktir ama çok kuvvetli yakıcı ve dağlayıcıdır. Bu kimyasal madde, paketlerin içinde topuzlu iğne başı gibi boncuk şeklindedir. Bunu biz zıt bir kimyasal maddeyle bir araya getirirsek çok şiddetli kimyasal tepkime olur. Tepkime sonucunda ısı açığa çıkar, toksik gazlar açığa çıkar ve yakıcılığı dağlayıcılığı daha şiddetlenebilir.” dedi.

#4
Foto - Lavabo açıcı! Uzman isim: 1. Dünya savaşında resmen Almanlar Fransızlara karşı kullandı deyip neden patlıyor açıkladı

Lavabo açıcıların kullanımını anlatan Gezen, şöyle devam etti: “Lavabo açıcı tıkanan lavabo içerisine dökülür. Üzerine 50 santimetre uzaktan veya 1 metre kadar uzaktan kaynar su dökülerek, sadece kaynar su başka hiçbir madde değil, oradaki yolu açar. Kostiğin bir özelliği de yağları çözmesinin yanında saçları, kılları, vücuttan sökülen artık deri parçalarını da yakarak o yolu açar. Lavabonun giderini açar.”

#5
Foto - Lavabo açıcı! Uzman isim: 1. Dünya savaşında resmen Almanlar Fransızlara karşı kullandı deyip neden patlıyor açıkladı

Karbonatın lavabo açmada kısmen işe yaradığını da ifade eden Gezen, “Sodyum karbonat ya da sodyum bikarbonat daha düşük riskli kimyasallardır. Kimyasal maddedir ama tehlikesi ve doğurabileceği riskler daha sınırlıdır. Sirke de asittir ama daha zayıf bir asittir. Yani tuz ruhundan ya da kezzap denilen nitrik asitten çok daha zayıf, organik bir asittir.” diye konuştu.

#6
Foto - Lavabo açıcı! Uzman isim: 1. Dünya savaşında resmen Almanlar Fransızlara karşı kullandı deyip neden patlıyor açıkladı

Çamaşır suyuna da işaret eden Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, çamaşır sularında sodyum hipoklorit bulunduğunu ve kesinlikle yabancı maddelerle karıştırılmaması gerektiğini çünkü zehirli gazlar çıkacağını söyledi.

#7
Foto - Lavabo açıcı! Uzman isim: 1. Dünya savaşında resmen Almanlar Fransızlara karşı kullandı deyip neden patlıyor açıkladı

Klor gazının ölüme neden olan bir gaz olduğunu hatırlatan Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, “Çok yüksek risklidir. Bunu Birinci Dünya Savaşında Almanlar Fransızlara, Fransızlar Almanlara karşı cephede kullanmışlar. Bu şekilde 150 bin asker ölmüş. Klor gazı havadan 2-2,5 kere ağırdır, yere doğru çöker. İnsan düştüğü yerde, bayıldığı yerde solunum refleks olarak devam ettiği için klor gazını yutar, akciğerlerde klor gazı hidroklorik asite dönüşür yani tuz ruhuna dönüşür ve klor gazı soluyan kişiler kan kusarak, can çekişerek 48 saat içinde kesin ölür.” İstanbul’da gerçekleşen patlama olayında birbirine çok şiddetli tepkime veren iki maddenin karıştırıldığını anlatan Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, bu kişinin vücudunun doktorların ifade ettiği üzere yüzde 35’inin bu nedenle yandığını dile getirdi. Kimyasal tepkime sonucunda klor gazı gibi zehirli gazlar ortaya çıktığını, kişinin onu solumasıyla o anda bayılabileceğini anlatan Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, klor gazı çıkışı devam ettiği taktirde bunun ölüme kadar gidebileceğini kaydetti. Yağ çözücülere de dikkat çeken Kimya Mühendisi Gezen, yağ çözücülerde amonyak türevi kimyasalların var olduğunu, bunları da kesinlikle başka bir malzemeyle karıştırmamak gerektiğini söyledi.

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