  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
11
Lahanada bu kadarı da yoktur diyeceğiniz bulgular! Duyunca çok şaşıracaksınız

2022-03-06 13:33:12
Lahanada bu kadarı da yoktur diyeceğiniz bulgular! Duyunca çok şaşıracaksınız

Lahanada bulunan vitaminleri duyunca çok şaşıracaksınız! Lahana C vitamini içeriğiyle limon ve portakal ile yarışabilir çok önemli bir sebzedir. A, B, C vitaminleri ve özellikle K vitamini kaynağıdır. İşte lahanayı sofranızdan eksik etmemenizi sağlayacak sağlığınıza olan 5 faydası...Lahana C vitamini içeriğiyle limon ve portakal ile yarışabilir. Ayrıca lahana önemli miktarda A, B1, B2, B3, B6 ve E vitamini içerir. Ayrıca gastrit ve mide ülseri tedavisinde kullanılan U vitamininin (metilmetiyonin sülfonyum) yanı sıra P vitamini (biyoflavonoidler) de sağlar.

#1
Foto - Lahana C vitamini içeriğiyle limon ve portakal ile yarışabilir. Ayrıca lahana önemli miktarda A, B1, B2, B3, B6 ve E vitamini içerir. Ayrıca gastrit ve mide ülseri tedavisinde kullanılan U vitamininin (metilmetiyonin sülfonyum) yanı sıra P vitamini (biyoflavonoidler) de sağlar.

Lahana C vitamini içeriğiyle limon ve portakal ile yarışabilir. Ayrıca lahana önemli miktarda A, B1, B2, B3, B6 ve E vitamini içerir. Ayrıca gastrit ve mide ülseri tedavisinde kullanılan U vitamininin (metilmetiyonin sülfonyum) yanı sıra P vitamini (biyoflavonoidler) de sağlar.

#2
Foto - CNN Türk'ün haberine göre, lahana potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir. Bu sebzenin taze yaprakları, kandaki hemoglobin artışını uyaran çok miktarda klorofil içerir. Bu nedenle kansızlığı olan herkes için düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Lahana ayrıca tiroid bezinin aşırı aktivitesini engelleyen maddeler içerir.

CNN Türk'ün haberine göre, lahana potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir. Bu sebzenin taze yaprakları, kandaki hemoglobin artışını uyaran çok miktarda klorofil içerir. Bu nedenle kansızlığı olan herkes için düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Lahana ayrıca tiroid bezinin aşırı aktivitesini engelleyen maddeler içerir.

#3
Foto - LAHANA TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR Kırmızı lahana beyazdan daha fazla koruyucu madde içerir. Beyazdan 6-8 kat daha fazla C vitamini içerir, 100 gr taze kırmızı lahana 28.3 mg'ı antosiyanin olmak üzere 196.5 mg polifenol içerirken aynı miktarda beyaz lahan 0.01 mg antosiyanin dahil 45 mg polifenol içerir. Araştırmalara göre, kırmızı lahanada bulunan antioksidanlar, özellikle antosiyaninler beyin hücrelerini serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyabilir. İki lahana türü de kış aylarında uzun süre taze tutulabilir. Kırmızı lahanalar ısıl işlem ve pişirme sırasında rengini kaybettiği ve karardığı için genellikle salata yapımında kullanılır. Kırmızı lahana sindirimi uyarır, diş eti kanamalarına ve soğuk algınlığına yardımcı olur. Karalahananın besin içeriği ise beyaz lahanaya benzerdir.

LAHANA TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR Kırmızı lahana beyazdan daha fazla koruyucu madde içerir. Beyazdan 6-8 kat daha fazla C vitamini içerir, 100 gr taze kırmızı lahana 28.3 mg'ı antosiyanin olmak üzere 196.5 mg polifenol içerirken aynı miktarda beyaz lahan 0.01 mg antosiyanin dahil 45 mg polifenol içerir. Araştırmalara göre, kırmızı lahanada bulunan antioksidanlar, özellikle antosiyaninler beyin hücrelerini serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyabilir. İki lahana türü de kış aylarında uzun süre taze tutulabilir. Kırmızı lahanalar ısıl işlem ve pişirme sırasında rengini kaybettiği ve karardığı için genellikle salata yapımında kullanılır. Kırmızı lahana sindirimi uyarır, diş eti kanamalarına ve soğuk algınlığına yardımcı olur. Karalahananın besin içeriği ise beyaz lahanaya benzerdir.

#4
Foto - LAHANANIN SAĞLIĞA 5 FAYDASI Lahana suyu yüzlerce yıldır iltihap için bir çare olarak kullanılmıştır, aynı zamanda varisli damarların tedavisi için de kullanıldığı bilinmektedir. Tedavilerde, bacakların etrafına sarılmış lahana suyuna batırılmış pamuk sargılar kullanılır. Lahana yaprakları yanıklara, yaralara ve morluklara da uygulanır. Yaprak uygulamalarının sayısız faydası vardır ve öncelikle iltihaplanma ve şişmenin tedavisinde etkilidir. Romatizmalı eklemlerde lahana, iltihap önleyici özellikleriyle belirtileri hafifletevilir.

LAHANANIN SAĞLIĞA 5 FAYDASI Lahana suyu yüzlerce yıldır iltihap için bir çare olarak kullanılmıştır, aynı zamanda varisli damarların tedavisi için de kullanıldığı bilinmektedir. Tedavilerde, bacakların etrafına sarılmış lahana suyuna batırılmış pamuk sargılar kullanılır. Lahana yaprakları yanıklara, yaralara ve morluklara da uygulanır. Yaprak uygulamalarının sayısız faydası vardır ve öncelikle iltihaplanma ve şişmenin tedavisinde etkilidir. Romatizmalı eklemlerde lahana, iltihap önleyici özellikleriyle belirtileri hafifletevilir.

#5
Foto - SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR Lahana turşusu ve özellikle turşunun suyu kabızlığa karşı etkili bir çaredir. Gastrit için taze sıkılmış lahana suyu önerilir. Mide ve oniki parmak bağırsağı üzerindeki ülserlerin tedavisi için de iyi bir seçimdir. Bazı uzmanlar, her yemekten önce bir bardak içilmesini tavsiye etmektedir. Lahana, mide duvarını koruyan ve onaran amino asit glutamin sayesinde bu tür durumların tedavisinde etkilidir. Bağırsakları ve tüm organizmayı temizleme işlevi vardır. Bileşimi nedeniyle lahana hafif bir müshil etkisine sahiptir, bu nedenle kabızlık çeken kişiler için önerilir. Taze sıkılmış lahana suyu bağırsak mukozası üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Gastrite karşı taze lahana suyu kullanılması tavsiye edilir.

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR Lahana turşusu ve özellikle turşunun suyu kabızlığa karşı etkili bir çaredir. Gastrit için taze sıkılmış lahana suyu önerilir. Mide ve oniki parmak bağırsağı üzerindeki ülserlerin tedavisi için de iyi bir seçimdir. Bazı uzmanlar, her yemekten önce bir bardak içilmesini tavsiye etmektedir. Lahana, mide duvarını koruyan ve onaran amino asit glutamin sayesinde bu tür durumların tedavisinde etkilidir. Bağırsakları ve tüm organizmayı temizleme işlevi vardır. Bileşimi nedeniyle lahana hafif bir müshil etkisine sahiptir, bu nedenle kabızlık çeken kişiler için önerilir. Taze sıkılmış lahana suyu bağırsak mukozası üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Gastrite karşı taze lahana suyu kullanılması tavsiye edilir.

#6
Foto - İDRAR SÖKTÜRÜCÜ Antibiyotik özellikleri sayesibnde lahana, mide ülserlerinin ana faktörlerinden biri olan Heliobacter pylori ile mücadelede gerçek bir savaşçıdır. Lahana ayrıca vücuttan sıvı atılımını hızlandırdığı için idrar söktürücü etkiye sahiptir. Ayrıca birçok antikanser ve antioksidan içeriğe sahiptir.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ Antibiyotik özellikleri sayesibnde lahana, mide ülserlerinin ana faktörlerinden biri olan Heliobacter pylori ile mücadelede gerçek bir savaşçıdır. Lahana ayrıca vücuttan sıvı atılımını hızlandırdığı için idrar söktürücü etkiye sahiptir. Ayrıca birçok antikanser ve antioksidan içeriğe sahiptir.

#7
Foto - MİKROPLARI ÖLDÜRÜR Lahananın acılığı, antiseptik (mikrop öldürücü) etkiye sahip kükürt içeriğinden gelir ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

MİKROPLARI ÖLDÜRÜR Lahananın acılığı, antiseptik (mikrop öldürücü) etkiye sahip kükürt içeriğinden gelir ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

#8
Foto - CİLT VE BEYİN SAĞLIĞINA İYİ GELİR Lahana kükürt açısından zengin olduğundan, içinde pişirildiği su cilt için mükemmeldir, bu nedenle cilt sağlığından memnun olmayan herkese bu suyu tüketmesi tavsiye edilir. Taze lahana suyu beyni serbest radikallerin zararlı etkilerinden ve yaşlanmanın neden olduğu genel hasardan korur.

CİLT VE BEYİN SAĞLIĞINA İYİ GELİR Lahana kükürt açısından zengin olduğundan, içinde pişirildiği su cilt için mükemmeldir, bu nedenle cilt sağlığından memnun olmayan herkese bu suyu tüketmesi tavsiye edilir. Taze lahana suyu beyni serbest radikallerin zararlı etkilerinden ve yaşlanmanın neden olduğu genel hasardan korur.

#9
Foto - BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR Lahana ruh halini yükseltmenin yanı sıra vücudu strese karşı dirençli kılar, beyin ve sinirlerdeki metabolizmayı uyarır, hücre fonksiyonlarını uyarır ve kas gücünü arttırır. Kandaki yağ ve kolesterol seviyesini düzenler. Bileşimindeki antioksidanlarla vücudu serbest radikallerden korur ve yaşlanmayı yavaşlatır. Tüm bunlarla lahana bağışıklığın daha güçlü olmasını sağlar.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR Lahana ruh halini yükseltmenin yanı sıra vücudu strese karşı dirençli kılar, beyin ve sinirlerdeki metabolizmayı uyarır, hücre fonksiyonlarını uyarır ve kas gücünü arttırır. Kandaki yağ ve kolesterol seviyesini düzenler. Bileşimindeki antioksidanlarla vücudu serbest radikallerden korur ve yaşlanmayı yavaşlatır. Tüm bunlarla lahana bağışıklığın daha güçlü olmasını sağlar.

#10
Foto - LAHANA TÜKETİRKEN DİKKAT EDİN Herhangi bir gıdada olduğu gibi lahana alımı da ılımlı ve kontrollü olmalıdır . Ancak peptik ülser ve gastrit teşhisi konan kişilerin önce bir doktora danışmaları önerilir. Sayısız faydası olan lahana, hamilelikte dikkatli tüketilmelidir. Anne adayları alımına dikkat etmelidir. Lahana, tiroid bezinin işlevini etkileyebilecek maddeler olan guatrojenler içerir, bu nedenle tiroid sorunu olanlar lahana tüketmeden önce bir uzmana danışmalıdır. Ayrıca lahana iyot emilimini azaltır.

LAHANA TÜKETİRKEN DİKKAT EDİN Herhangi bir gıdada olduğu gibi lahana alımı da ılımlı ve kontrollü olmalıdır . Ancak peptik ülser ve gastrit teşhisi konan kişilerin önce bir doktora danışmaları önerilir. Sayısız faydası olan lahana, hamilelikte dikkatli tüketilmelidir. Anne adayları alımına dikkat etmelidir. Lahana, tiroid bezinin işlevini etkileyebilecek maddeler olan guatrojenler içerir, bu nedenle tiroid sorunu olanlar lahana tüketmeden önce bir uzmana danışmalıdır. Ayrıca lahana iyot emilimini azaltır.

Yüz yüze eğitime 9 günlük ara!
Eğitim

Yüz yüze eğitime 9 günlük ara!

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 günlük tatil tarihlerini açıkladı. Buna göre; 18 milyon öğrenci ile 1.2 milyon öğretmen, 11-15 Nisan tarihleri ara..
Mozaik kek tarifi nasıl yapılır? Borcamda, tepside mozaik (Zebra) kek tarifi
Kadın - Aile

Mozaik kek tarifi nasıl yapılır? Borcamda, tepside mozaik (Zebra) kek tarifi

Basit çikolatalı harika browni tarifini ister dikdörtgen borcamda ister tepside yapabilirsiniz? Zebra kek nasıl yapılıyor tarifi... ..
Sağlık Bakanı Koca'dan
Gündem

Sağlık Bakanı Koca'dan "maske" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'dan korunmak için maskenin risk durumunda kullanılması gerektiğini bildirdi.
Tarihleri bile açıkladı! Ali Edizer'den yeni Gezi denemesi uyarısı
Gündem

Tarihleri bile açıkladı! Ali Edizer'den yeni Gezi denemesi uyarısı

Bazı hekimlerin iş bırakma eylemine hazırlandığını söyleyen GATA Eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer "Uyarıyorum" diyerek Sağlık Bakanlığı'n..
Stoklarda ne kadar ayçiçek yağı var? Stoklarda ayçiçek yağı bitti mi?
Ekonomi

Stoklarda ne kadar ayçiçek yağı var? Stoklarda ayçiçek yağı bitti mi?

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaş devam ederken, dünya piyasaları artan petrol fiyatlarının yanında Buğday fiyatlarındaki rekor artışın..
Kadirov'un askerleri çıldırdı! Akıl ve mantık dışı olay
Dünya

Kadirov'un askerleri çıldırdı! Akıl ve mantık dışı olay

Rusya'nın Çeçenistan Valisi Ramazan Kadirov'un Ukrayna'ya savaşmaya giden militanları, ülkedeki akıl hastalarını rehin aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay