Lahanada bu kadarı da yoktur diyeceğiniz bulgular! Duyunca çok şaşıracaksınız

Lahanada bulunan vitaminleri duyunca çok şaşıracaksınız! Lahana C vitamini içeriğiyle limon ve portakal ile yarışabilir çok önemli bir sebzedir. A, B, C vitaminleri ve özellikle K vitamini kaynağıdır. İşte lahanayı sofranızdan eksik etmemenizi sağlayacak sağlığınıza olan 5 faydası...Lahana C vitamini içeriğiyle limon ve portakal ile yarışabilir. Ayrıca lahana önemli miktarda A, B1, B2, B3, B6 ve E vitamini içerir. Ayrıca gastrit ve mide ülseri tedavisinde kullanılan U vitamininin (metilmetiyonin sülfonyum) yanı sıra P vitamini (biyoflavonoidler) de sağlar.