Lahanada bu kadarı da yoktur diyeceğiniz bulgular! Duyunca çok şaşıracaksınız

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR Lahana turşusu ve özellikle turşunun suyu kabızlığa karşı etkili bir çaredir. Gastrit için taze sıkılmış lahana suyu önerilir. Mide ve oniki parmak bağırsağı üzerindeki ülserlerin tedavisi için de iyi bir seçimdir. Bazı uzmanlar, her yemekten önce bir bardak içilmesini tavsiye etmektedir. Lahana, mide duvarını koruyan ve onaran amino asit glutamin sayesinde bu tür durumların tedavisinde etkilidir. Bağırsakları ve tüm organizmayı temizleme işlevi vardır. Bileşimi nedeniyle lahana hafif bir müshil etkisine sahiptir, bu nedenle kabızlık çeken kişiler için önerilir. Taze sıkılmış lahana suyu bağırsak mukozası üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Gastrite karşı taze lahana suyu kullanılması tavsiye edilir.