KYK kredi geri ödemeleri faizli mi? KYK kredi geri ödemeleri faiziyle mi geri alınacak

KYK kredi geri ödemesi nasıl oluyor? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini erkene aldık ve an itibarıyla hesaplarınıza yatırmaya başladık. 19 Mayıs’ta başlayan ödemeler, Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanacak.” açıklamasıyla KYK burs ve kredi alan öğrencilerin yüzü güldü. Peki KYK kredi geri ödemesi ne kadar? Öğrenim Kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır? KYK kredi geri ödemesi ne kadar? KYK kredi ödemeleri ne zaman geri ödenecek? İşte detaylar.