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KYK kredi geri ödemeleri faizli mi? KYK kredi geri ödemeleri faiziyle mi geri alınacak

2020-05-19 15:19:56
KYK kredi geri ödemeleri faizli mi? KYK kredi geri ödemeleri faiziyle mi geri alınacak

KYK kredi geri ödemesi nasıl oluyor? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini erkene aldık ve an itibarıyla hesaplarınıza yatırmaya başladık. 19 Mayıs’ta başlayan ödemeler, Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanacak.” açıklamasıyla KYK burs ve kredi alan öğrencilerin yüzü güldü. Peki KYK kredi geri ödemesi ne kadar? Öğrenim Kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır? KYK kredi geri ödemesi ne kadar? KYK kredi ödemeleri ne zaman geri ödenecek? İşte detaylar.

#1
Foto - Üniversite eğitimleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) geri ödemeli kredi alan öğrenciler, okullarının bitmesinin ardından kredileri geri ödeyecek. Öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından, devlete geri ödenen öğrenim kredileri, öğrenim sürelerinin bitiş ve borçlarının tahsilat başlangıç tarihi esas alınarak, hesap edilir.

Üniversite eğitimleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) geri ödemeli kredi alan öğrenciler, okullarının bitmesinin ardından kredileri geri ödeyecek. Öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından, devlete geri ödenen öğrenim kredileri, öğrenim sürelerinin bitiş ve borçlarının tahsilat başlangıç tarihi esas alınarak, hesap edilir.

#2
Foto - Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten, öğrenim süresinin bitimine kadar geçen sürede ya da çeşitli sebeplerden kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi verilen miktar üzerinden hesaplanır.

Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten, öğrenim süresinin bitimine kadar geçen sürede ya da çeşitli sebeplerden kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi verilen miktar üzerinden hesaplanır.

#3
Foto - Hesaplanan miktara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar da eklenir.

Hesaplanan miktara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar da eklenir.

#4
Foto - Yani, Öğrenim kredisinin geri ödemesi ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK’in) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışları baz alınarak hesaplanır.

Yani, Öğrenim kredisinin geri ödemesi ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK’in) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışları baz alınarak hesaplanır.

#5
Foto - KYK kredi geri ödemeleri faiziyle mi geri alınacak?

KYK kredi geri ödemeleri faiziyle mi geri alınacak?

#6
Foto - KYK kredi geri ödemeleri faizli mi? KYK kredi geri ödemeleri Faiziyle mi geri alınacak? KYK kredi ödemeleri ne zaman geri ödenecek? KYK kredi ödemeleri ertelenecek mi? KYK kredi bursları silinecek mi? KYK kredi bursu ödemeleri kaç taksitle olacak? soruları KYK Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri Ramazan Bayramına kadar ödeneceğinin açıklanmasıya merak edilmeye başlandı.

KYK kredi geri ödemeleri faizli mi? KYK kredi geri ödemeleri Faiziyle mi geri alınacak? KYK kredi ödemeleri ne zaman geri ödenecek? KYK kredi ödemeleri ertelenecek mi? KYK kredi bursları silinecek mi? KYK kredi bursu ödemeleri kaç taksitle olacak? soruları KYK Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri Ramazan Bayramına kadar ödeneceğinin açıklanmasıya merak edilmeye başlandı.

#7
Foto - Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesinde” borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesinde” borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler.

#8
Foto - İşsiz olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?

İşsiz olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?

#9
Foto - Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

#10
Foto - Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren Yİ-ÜFE uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılmaktadır.

Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren Yİ-ÜFE uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılmaktadır.

#11
Foto - “Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır.” Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir.

“Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır.” Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir.

#12
Foto - Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için, borç başlangıç tarihinden bir ay önce www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için, borç başlangıç tarihinden bir ay önce www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

#13
Foto - KYK kredi sorgulaması, e-Devlet üzerinden veya KYK'nın internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

KYK kredi sorgulaması, e-Devlet üzerinden veya KYK'nın internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

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