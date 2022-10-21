  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

2022-10-21 22:03:17
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR'ın çarptığı otomobil paramparça oldu. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

#2
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

Edinilen bilgiye göre, Kerim Uğur Ö. idaresindeki 76 AB 230 plakalı tır, Engin A. yönetimindeki 34 BIB 644 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil paramparça olurken, sürücü Engin A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Szymon S. araçta sıkışarak yaralandı.

#3
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Engin A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elon Musk’ın Twitter planı: Gizli raporda gerçekler ortaya çıktı! Duyan şoke oldu
Aktüel

Elon Musk’ın Twitter planı: Gizli raporda gerçekler ortaya çıktı! Duyan şoke oldu

Elon Musk son günlerde Ukrayna konusundaki çıkışlarıyla gündemde olsa da, milyarder iş insanının Twitter’ı satın alma hamleleri de devam edi..
Yeni doğalgaz keşfi için o ülkenin şirketiyle anlaşıldı! Yüzde 51'i Türkiye'nin yüzde 49'u ise...
Ekonomi

Yeni doğalgaz keşfi için o ülkenin şirketiyle anlaşıldı! Yüzde 51'i Türkiye'nin yüzde 49'u ise...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile ortak petrol ve doğal gaz devi Trillion Energy, Karadeniz'deki Güney Akçakoca 2 doğal gaz sahasında ..
Doların ismini anmadı! Altından önce orayı işaret eden Murat Akan korkuttu: Sistem çökecek! Paranızı oraya yatırın
Ekonomi

Doların ismini anmadı! Altından önce orayı işaret eden Murat Akan korkuttu: Sistem çökecek! Paranızı oraya yatırın

Araştırmacı yazar Murat Akan, yakın zamanda finansal sistemin çökeceğini ve dijital paraya geçileceğini söyledi. Akan, vatandaşları üç yatır..
Doğal gaz ve enerjide rota değişti! Rusya, en büyük müşterisini kaybetti!
Dünya

Doğal gaz ve enerjide rota değişti! Rusya, en büyük müşterisini kaybetti!

Rusya, doğal gaz ihracatında en büyük müşterisi Avrupa'yı önemli oranda kaybederken, söz konusu sevkiyatları Asya pazarlarına yönlendirilebi..
Fenerbahçe'de Kim Min Jae gerçeğini açıkladı!
Spor

Fenerbahçe'de Kim Min Jae gerçeğini açıkladı!

Süper Lig'in tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan Bülent uygun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den Napoli'ye rekor bir..
İnsan kanında tespit edildi! Sakın almayın
Sağlık

İnsan kanında tespit edildi! Sakın almayın

Bilim insanları, insan bağırsağında ve kanında mikroplastikler tespit etti. Bu mikroplastiklerin eski lastiklerden, tek kullanımlık çantalar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23