Çamlıbel Tüneli ile 13 keskin viraj tarih olacak! Seyahat süresi 5 dakikaya iniyor

TÜNEL UZUNLUĞU 17 KAT ARTTI Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladıklarını da belirten Uraloğlu, “Ovit, Zigana, Salarha, 15 Temmuz Ilgaz, Pirinkayalar, Eğribel, Demirkapı gibi nice tünelimizle özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı kuzey-güney aksımızdaki coğrafyanın dayattığı engelleri birer birer aşıyoruz. Bakın, 2002’ye kadar 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken biz bu uzunluğu yaklaşık 17 kat arttırarak 868 kilometreye çıkardık. Bu ne demek biliyor musunuz? Sivas ve Tokat merkezleri arasında 4’er kez hiç gün ışığı görmeden tünel yapabilmek demektir. Sivas’tan Bursa’ya, Tokat’tan Van’a uzanan adeta bir yeraltı yol ağından bahsediyoruz.” dedi. Uraloğlu, bu tünellerin sadece dağları delen yollar değil; üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarları olduğunu da dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “İşte bugün de bu anlayışla; 11 numaralı kuzey-güney aksımız olan Ordu Ünye’den Adana Karataş’a uzanan stratejik koridordaki Çamlıbel Geçidi’ni çift tüplü tünelle aşacak yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.