Kuyumcu altın fiyatları Canlı Gram altın fiyatları çeyrek altın fiyatları cumhuriyet altın fiyatları

22 Ayar altın fiyatları, Kapalı Çarşı altın fiyatları son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında faiz ve enflasyon açıklaması yaptı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolar 10.50 lira seviyelerine çıktı. Doların çıkmasına paralel olarak altın fiyatları da tırmanışa geçti. Peki gram altın ne kadar 17 Kasım, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın ne kadar yükseldi?