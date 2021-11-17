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Ekonomi
13
Kuyumcu altın fiyatları Canlı Gram altın fiyatları çeyrek altın fiyatları cumhuriyet altın fiyatları

2021-11-17 14:14:40
Kuyumcu altın fiyatları Canlı Gram altın fiyatları çeyrek altın fiyatları cumhuriyet altın fiyatları

Altın fiyatları altına yapıtım yapan vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası dolar kurundaki yükseliş haliyle altın fiyatlarını da zirveye taşıdı. Altın fiyatları tarih zirvelere koşarken, parasını altına yatırmaktan son anda vazgeçenler dizlerini döverken, güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapanlar ise ceplerinin bayam etmesiyle birlikte yüzleri de bir hayli gülmekte.

#1
Foto - 22 Ayar altın fiyatları, Kapalı Çarşı altın fiyatları son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında faiz ve enflasyon açıklaması yaptı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolar 10.50 lira seviyelerine çıktı. Doların çıkmasına paralel olarak altın fiyatları da tırmanışa geçti. Peki gram altın ne kadar 17 Kasım, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın ne kadar yükseldi?

22 Ayar altın fiyatları, Kapalı Çarşı altın fiyatları son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında faiz ve enflasyon açıklaması yaptı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolar 10.50 lira seviyelerine çıktı. Doların çıkmasına paralel olarak altın fiyatları da tırmanışa geçti. Peki gram altın ne kadar 17 Kasım, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın ne kadar yükseldi?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.859,00 TL, 1.859,39 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.859,00 TL, 1.859,39 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 623,37 TL, 626,17 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 623,37 TL, 626,17 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 625,26 TL, 625,36 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 625,26 TL, 625,36 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.000,42 TL, 1.022,47 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.000,42 TL, 1.022,47 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.001,66 TL, 4.077,34 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.001,66 TL, 4.077,34 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.994,58 TL, 2.044,92 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 1.994,58 TL, 2.044,92 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.120,87 TL, 4.226,23 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.120,87 TL, 4.226,23 TL,

#9
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.001,66 TL, 4.077,34

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.001,66 TL, 4.077,34

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 343,99 TL, 410,07 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 343,99 TL, 410,07 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 563,99 TL, 585,80 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 563,99 TL, 585,80 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 9.971,00 TL, 10.193,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 9.971,00 TL, 10.193,00 TL,

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