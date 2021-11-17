2021-11-17 14:14:40 Kuyumcu altın fiyatları Canlı Gram altın fiyatları çeyrek altın fiyatları cumhuriyet altın fiyatları
Altın fiyatları altına yapıtım yapan vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası dolar kurundaki yükseliş haliyle altın fiyatlarını da zirveye taşıdı. Altın fiyatları tarih zirvelere koşarken, parasını altına yatırmaktan son anda vazgeçenler dizlerini döverken, güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapanlar ise ceplerinin bayam etmesiyle birlikte yüzleri de bir hayli gülmekte.