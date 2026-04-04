SON DAKİKA
ABD’den Er Ryan’ı Kurtarma fiyaskosu! Ancak Hollywood’ta kahramanlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'nin İran'a yönelik operasyonu fiyaskoya dönüşmek üzere. İran tarafından düşürülen uçak ve helikopterler Amerikan yönetimini şoka sokarken bölge halkı pilot avına başladı.

TAHSİN TAN/// ABD basını, “İran’ın savunma sistemlerini yok ettik. Kontrol bizde” diyen Trump’a düşürülen iki uçak ve 2 helikopterinden hesap sordu. “Destansı Öfke” adlı operasyonun “Destansı yenilgi”ye döndüğünü belirten basın, Trump’ın Tahran’a atekes önerdiğini ancak red cevabı aldığını yazdı. ABD askerlerinin düşürülen uçağın pilotunu kurtarma operasyonunun da şimdilik fiyasko ile sonuçlandığını belirtti.

Amerika basını günlerdir “zafer kazandık, İran’ı yendik” yalanları atıp dünyada algı oluşturmaya çalışan Başkan Donald Turmp’a son iki günde yaşananlar üzerinden yüklendi... F-15 savaş uçağının düşürülmesinden kısa bir süre sonra F-10 uçağının da düşürülmesi Washington’da şok etkisine neden oldu. Amerikan basını, İran yönelik saldırılara verilen “Destansı Öfke” operasoynunun tam anlamıyla “Destansı bir yenilgi”ye döndüğü yazıldı. Haberlerde, “Tamamen stratejik bir çıkmazda olan ABD, düşmanlıkları sona erdirmek için resmen diyalog çağrısında bulunuyor. Ancak, inisiyatifi ele alan İran, iki günlük ateşkes teklifini bile reddederek Amerikan tarafı için aşağılayıcı şartlar öne sürdü ve ‘Anaların Anası’ olarak adlandırılan 94. saldırı dalgasını başlattı” denildi.

Düşün uçağın pilotunu bulma çabası kapsamında yapılan kurtarma operasyonu sırasında bir ABD F-10 uçağının ve 2 helikopterin daha düşürülmesiyle fiyaskonun büyüdüğü belirtildi.

Tahran yönetimi, İranlılara, pilotun yakalanması karşılığında 60 bin dolarlık ödül teklif edilirken, ABD Başkanı Trump, kayıp havacıya zarar verilmesi durumunda ne yapacağı konusunda yorum yapmayı reddetti.

İran’da devlet medyası, Huzistan’da onlarca kişinin kayıp ABD’li pilotu aramak için tüfeklerle dağlara doğru ilerlediğini gösteren görüntüler yayımladı. “çok sayıda kişinin” bölgeye giderek Amerikalıyı “yakalamaya” çalıştığı belirtilen haberde İran silahlı kuvvetlerinin halka pilota “kötü muamele etmemeleri” çağrısında bulunduğu ve canlı yakalanmasını istediği ifade edildi.

İran kanalı ayrıca, bölgede yaşayanlara düşman pilotu sağ olarak yakalamaları karşılığında “değerli” bir ödül vaat eden bir açıklama da yayımladı.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre de, mürettebat üyesi için yürütülen arama-kurtarma çalışması şimdiye kadarki en tehlikeli operasyon olarak değerlendiriliyor.

İran silah kuvvetlerin kurtarmalar sırasında bir uçak ve 2 helikopteri daha düşürmesi ve pilotların Kuveyt’e inmesinin bir şans olduğu belirtilirken, kayıp pilotu arama faliyetlerinin şimdilik fiyasko ile sonuçlandığı ifade edildi. Bir ABD filmi olan “Er Ryan’ı Kurtarmak” adlı filmdeki gibi kahramanlık yapma peşindeki ABD askererinin tıpkı 1980’de Tahran’da rehineleri kurtarma oprasyonundaki gibi başarısız olduğu ifade edildi.

Yorumlar

CHANG

ABD KARADAN İRAN'A GİRERSE, VİETNAM'DAN BETER OLUR, KARA GÜCÜNÜN ÇOĞUNLUĞUNU KAYBEDER. İRAN SAVUNMAYLA DA KALMAZ, İŞBİRLİKÇİ KÖRFEZ ÜLKELERİNİDE BİÇER. HASAT ZAMANI YAKLAŞIYOR.

Ofli

Hollywood taki gibi olmuyormu
Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu
Gündem

Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu

Gazeteci Fatih Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Özkan Yalım’ın, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda..
CHP'den korkunç skandal!
Gündem

CHP'den korkunç skandal!

Hizmet üretmek yerine yıkım ekibi gibi çalışan CHP, bu kez gözünü mezarlıklara dikti. CHP'li Dikili Belediyesi sözde "ağaç kesimi" bahanesiy..
796 Taliban üyesi öldürüldü!
Dünya

796 Taliban üyesi öldürüldü!

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan gerilim giderek şiddetlendi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan’a düzenlenen s..
Suriye'de halk sokaklara indi
Gündem

Suriye'de halk sokaklara indi

İsrail'in Ortadoğu'yu karıştıran saldırıları sonrası Suriye'de halk sokaklara indi. Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gösterileri düzenlend..
CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!
Gündem

CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!

Tekirdağ’ın CHP’li Çerkezköy ilçe Belediye Başkanı Vahap Akay ile belediyeden hizmet bekleyen bir vatandaş arasında geçen konuşmanın yer ald..
Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!
Dünya

Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırı..
