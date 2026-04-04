ABD’den Er Ryan’ı Kurtarma fiyaskosu! Ancak Hollywood’ta kahramanlar
ABD'nin İran'a yönelik operasyonu fiyaskoya dönüşmek üzere. İran tarafından düşürülen uçak ve helikopterler Amerikan yönetimini şoka sokarken bölge halkı pilot avına başladı.
TAHSİN TAN/// ABD basını, “İran’ın savunma sistemlerini yok ettik. Kontrol bizde” diyen Trump’a düşürülen iki uçak ve 2 helikopterinden hesap sordu. “Destansı Öfke” adlı operasyonun “Destansı yenilgi”ye döndüğünü belirten basın, Trump’ın Tahran’a atekes önerdiğini ancak red cevabı aldığını yazdı. ABD askerlerinin düşürülen uçağın pilotunu kurtarma operasyonunun da şimdilik fiyasko ile sonuçlandığını belirtti.
Amerika basını günlerdir “zafer kazandık, İran’ı yendik” yalanları atıp dünyada algı oluşturmaya çalışan Başkan Donald Turmp’a son iki günde yaşananlar üzerinden yüklendi... F-15 savaş uçağının düşürülmesinden kısa bir süre sonra F-10 uçağının da düşürülmesi Washington’da şok etkisine neden oldu. Amerikan basını, İran yönelik saldırılara verilen “Destansı Öfke” operasoynunun tam anlamıyla “Destansı bir yenilgi”ye döndüğü yazıldı. Haberlerde, “Tamamen stratejik bir çıkmazda olan ABD, düşmanlıkları sona erdirmek için resmen diyalog çağrısında bulunuyor. Ancak, inisiyatifi ele alan İran, iki günlük ateşkes teklifini bile reddederek Amerikan tarafı için aşağılayıcı şartlar öne sürdü ve ‘Anaların Anası’ olarak adlandırılan 94. saldırı dalgasını başlattı” denildi.
Düşün uçağın pilotunu bulma çabası kapsamında yapılan kurtarma operasyonu sırasında bir ABD F-10 uçağının ve 2 helikopterin daha düşürülmesiyle fiyaskonun büyüdüğü belirtildi.
Tahran yönetimi, İranlılara, pilotun yakalanması karşılığında 60 bin dolarlık ödül teklif edilirken, ABD Başkanı Trump, kayıp havacıya zarar verilmesi durumunda ne yapacağı konusunda yorum yapmayı reddetti.
İran’da devlet medyası, Huzistan’da onlarca kişinin kayıp ABD’li pilotu aramak için tüfeklerle dağlara doğru ilerlediğini gösteren görüntüler yayımladı. “çok sayıda kişinin” bölgeye giderek Amerikalıyı “yakalamaya” çalıştığı belirtilen haberde İran silahlı kuvvetlerinin halka pilota “kötü muamele etmemeleri” çağrısında bulunduğu ve canlı yakalanmasını istediği ifade edildi.
İran kanalı ayrıca, bölgede yaşayanlara düşman pilotu sağ olarak yakalamaları karşılığında “değerli” bir ödül vaat eden bir açıklama da yayımladı.
Washington Post gazetesinde yer alan habere göre de, mürettebat üyesi için yürütülen arama-kurtarma çalışması şimdiye kadarki en tehlikeli operasyon olarak değerlendiriliyor.
İran silah kuvvetlerin kurtarmalar sırasında bir uçak ve 2 helikopteri daha düşürmesi ve pilotların Kuveyt’e inmesinin bir şans olduğu belirtilirken, kayıp pilotu arama faliyetlerinin şimdilik fiyasko ile sonuçlandığı ifade edildi. Bir ABD filmi olan “Er Ryan’ı Kurtarmak” adlı filmdeki gibi kahramanlık yapma peşindeki ABD askererinin tıpkı 1980’de Tahran’da rehineleri kurtarma oprasyonundaki gibi başarısız olduğu ifade edildi.
