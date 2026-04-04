İran'dan uykuları kaçıran nükleer uyarı: Hayat sona erer

TRUMP’TAN İRAN’A: CEHENNEM AZABI ÜZERLERİNE ÇÖKMEDEN ÖNCE SADECE 48 SAAT KALDI - Öte yandan, Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma bekleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı sert bir şekilde tehdit etti. İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açması için daha önce tanıdığı 10 günlük süreyi hatırlatan Trump, geri sayımın başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump açıklamasında, "İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı açması için 10 gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor; cehennem azabı üzerlerine çökmeden önce sadece 48 saat kaldı. Tanrı’ya şükürler olsun!" ifadelerini kullandı.