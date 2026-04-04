SON DAKİKA
Dünya
İran'dan uykuları kaçıran nükleer uyarı: Hayat sona erer
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Haydut Amerika ile terörist İsrail'in bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ve petrokimya tesislerine düzenlediği saldırıların ardından İran’dan uykuları kaçıran bir uyarı geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD- İsrail'in bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ve petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara ilişkin uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

"KÖRFEZ'DE HAYAT SONA ERER" - Sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Arakçi, "(Ukrayna'daki) Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında yaşanan çatışmalar hakkındaki Batı'nın öfkesini hatırlıyor musunuz?" diye soran Arakçi, "İsrail-ABD, Buşehr santralimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif serpinti Tahran'ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı sona erdirecek." uyarısı yaptı. İranlı Bakan, "Petrokimya sektörümüze yönelik saldırılar da bu eylemlerin gerçek amaçlarını da açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İSRAİL’DEN BUŞEHR NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ'NE DÖRDÜNCÜ SALDIRI - İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin, ABD- İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına ABD- İsrail tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu santraldeki güvenlik personelinin hayatını kaybetti aktarıldı. Patlamanın etkisi ve şarapneller düşmesi nedeniyle santralin yan binalarından birinin hasar gördüğü belirtildi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, santralden 198 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 28 Şubat'tan bu yana dördüncü kez ABD- İsrail saldırılarının hedefi oldu.

TRUMP’TAN İRAN’A: CEHENNEM AZABI ÜZERLERİNE ÇÖKMEDEN ÖNCE SADECE 48 SAAT KALDI - Öte yandan, Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma bekleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı sert bir şekilde tehdit etti. İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açması için daha önce tanıdığı 10 günlük süreyi hatırlatan Trump, geri sayımın başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump açıklamasında, "İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı açması için 10 gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor; cehennem azabı üzerlerine çökmeden önce sadece 48 saat kaldı. Tanrı’ya şükürler olsun!" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI - İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. Kaynak: Haberler.com

Yorumlar

ata

abd tarihte olmadığı şekilde mental rahatsızlıktan sarı şeytanı azledebilir...

Mehmet emin temel

Fırlatın nükleeeri.... Müslğmanlar ızzetlidir
