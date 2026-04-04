Türkiye İran'ı ipten almış olabilir! Erdoğan'dan çekinip geri adım attılar
İsrail basını, ABD'nin İran savaşında büyük kırılmaya yol açacak bir girişimden Türkiye'nin tutumu nedeniyle vazgeçtiğini yazdı.
X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın aktardığına göre, ABD yönetiminin, İranlı Kürt grupların silahlandırılması ve İran içinde eylemlere hazırlanmasına yönelik iddia edilen planları reddettiği öne sürüldü. İsrail basınına yansıyan haberlere göre, bu kararın arkasında bölgesel dengeler ve müttefik ülkelerin hassasiyetleri önemli rol oynadı.
İsrailli kaynaklara dayandırılan ve Maariv gazetesinde yer alan bilgilere göre, Washington yönetimi söz konusu planın bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceği değerlendirmesinde bulundu. Özellikle böyle bir adımın doğrudan sonuçlarının öngörülemez olacağı ve yeni çatışma alanları oluşturabileceği ifade ediliyor.
Haberde dikkat çeken unsurlardan biri ise Türkiye’nin bu konudaki hassasiyeti oldu. Ankara’nın, İran'daki terör örgütüne yakın grupların silahlandırılmasını ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit olarak gördüğü ve bu yöndeki girişimlere kesin bir şekilde karşı çıktığı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda net bir tutum sergileyerek Washington’a güçlü mesajlar ilettiği iddia ediliyor.
Öte yandan, İsrail cephesinde ise söz konusu kararın memnuniyetsizlik yarattığı ifade ediliyor. İsrailli bazı yetkililerin, ABD’nin bu yaklaşımını eleştirdiği ve İran’a karşı daha sert ve proaktif adımlar atılması gerektiğini savunduğu öne sürülüyor.
Bu kapsamda, Tel Aviv yönetiminin Washington’dan beklentilerinin karşılanmadığı ve bu durumun hayal kırıklığına yol açtığı aktarılıyor.
Uzmanlar, ABD’nin bu kararıyla kısa vadede bölgedeki tansiyonu kontrol altında tutmayı amaçladığını, ancak uzun vadede İran’a yönelik stratejisinde nasıl bir yol haritası izleyeceğinin belirsizliğini koruduğunu belirtiyor. Ayrıca, Türkiye’nin güvenlik kaygılarının dikkate alınmasının, NATO müttefikliği çerçevesinde ilişkilerin korunması açısından önemli bir faktör olduğu da vurgulanıyor.
