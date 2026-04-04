Gerilim tırmanıyor: Türkiye'den İran'a son uyarı

Bakan Güler’in gazeteci Nicola Pinna’ya verdiği mülakattan öne çıkan satır başları şöyle: "Ülkemiz, savaş sonrası dönemde dengeleyici ve yapıcı bir rol oynayabilir. Jeopolitik konumumuzu göz önünde bulundurarak, çevremizde bir güvenlik kuşağı ve istikrar ortamını hedefliyor, uluslararası barışa katkıda bulunuyoruz." Çatışmaların sadece can kaybına değil, küresel ekonomiye de ağır darbe vurduğuna değinen Bakan Güler, çözümün askeri değil diplomasiyle çözüleceğinden bahsetti: "Hiçbir bölgesel kriz askeri yöntemlerle kalıcı bir şekilde çözülemez. Mevcut koşullardan bağımsız olarak, diplomasinin hala bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, bölgesel ve Batılı aktörlerle diyalog kurabilen az sayıdaki ülkeden biridir."