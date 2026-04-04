SON DAKİKA
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Çin'den dengeleri değiştirecek hamle
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran savaşı devam ederken Çin'den dengeleri değiştirecek olay bir hamle geldi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 36. gününe girerken, Çin’in İran’a füze üretiminde kullanılan kritik malzemeler gönderdiği iddiası gündeme geldi.

The Telegraph’ın denizcilik verilerine dayandırdığı haberine göre; Çin’den hareket eden ve sodyum perklorat taşıdığı öne sürülen 4 gemi İran limanlarına ulaştı. Aynı yükü taşıdığı iddia edilen bir geminin ise İran sularına yakın bir noktada bulunduğu belirtildi.

FÜZE ÜRETİMİNDE KRİTİK MADDE - Haberde, söz konusu gemilerin Çin’deki Gaolan Limanı’ndan yola çıktığı ve katı yakıt üretiminde kullanılan sodyum perklorat taşıdığı ileri sürüldü. Bu maddenin balistik füze üretiminde kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

YAPTIRIMLI GEMİLER DİKKAT ÇEKTİ - Sevkiyatı gerçekleştirdiği iddia edilen Hamouna, Barzin, Shabdis ve Rayen adlı gemilerin İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Şirketi’ne (IRISL) ait olduğu ve bu şirketin ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında bulunduğu belirtildi. Zardis adlı geminin de bölgeye ulaşmak üzere olduğu aktarıldı.

“FÜZE KAPASİTESİNİ SÜRDÜREBİLİR” - İddiaya göre gönderilen malzeme, İran’ın bir ay daha günde 10 ila 30 arasında balistik füze fırlatma kapasitesini sürdürebilmesine imkan sağlayabilir.

Vatandas

Çin den bir halt olmaz abd den korkuyor

Hakk

Çin'de ne üretiliyorsa hep batı ve ABD teknolojisi ile,sadece ucuz insan gücünden faydalanıyorlar batı. Çin kendisi kaliteli bir şey yapabildiği yok hiç de olmadı ancak çubuk ile pirinç yerler,aç ve çok fakir toplum çoğunluğu
+90 (553) 313 94 23