Kuyudaki facianın sebebinin su kesintisi olduğu ortaya çıktı

Olayın detayları ortaya çıktı Bilal Arkın ile Eyüp Bircan su almak için kuyuya geldi. Bilal Arkın kuyudan pompa ile su çekmek istedi ancak su çıkmayınca kuyuya girip jeneratör çalıştırdı. Arkın, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmayınca Bircan da kuyuya girdi ama o da kuyudan çıkamadı. Su almaya giden Bircan ve Arkın'ın eve gelmemesi üzerine su kuyusunun yanına gelen yakınlarının onları kuyuda hareketsiz halde görmesi üzerine ekiplere haber verildi. Ekipler Arkın ve Bircan'ın cansız bedenini kuyudan çıkardı. Bircan ve Arkın'ın ya metan gazından ya da jeneratörden çıkan gazdan zehirlendikleri tahmin ediliyor.