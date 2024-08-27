2024-08-27 11:10:26 Kuyudaki facianın sebebinin su kesintisi olduğu ortaya çıktı
Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişinin hayatını kaybetmesinin sebebinin pompaya su gelmemesi olduğu öğrenildi. Feke ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde dün meydana gelen olayda su kuyusuna giren Bilal Arkın (65) ve Eyüp Bircan (60) hayatını kaybetmişti. Kuyudan cansız bedenleri çıkartılan iki kişi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yapılan otopsinin ardından Arkın ve Bircan'ın cansız bedenleri yakınlarına verildi. Cenazeler toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldü.