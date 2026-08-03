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Denizlerin canavarı geliyor: Türkiye kritik viraja resmen girdi

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Denizlerin canavarı geliyor: Türkiye kritik viraja resmen girdi

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, Gazeteci Mevlüt İşli'ye verdiği röportajda TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Denizlerin canavarı geliyor: Türkiye kritik viraja resmen girdi

GDH Haber'de yer alan habere göre, ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, Gazeteci Mevlüt İşli'ye verdiği röportajda, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi'nde ikinci faz çalışmalarının sürdüğünü ve ilk bloğun inşa edildiğini açıkladı.

#2
Foto - Denizlerin canavarı geliyor: Türkiye kritik viraja resmen girdi

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, projede tasarım ve iş paketlerindeki çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, TF-2000'in artık üretim aşamasında görünür hale gelmeye başladığını ifade etti.

#3
Foto - Denizlerin canavarı geliyor: Türkiye kritik viraja resmen girdi

ASFAT'ın ana yüklenicisi olduğu TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi'nde ikinci faz çalışmalarının sürdüğünü belirten İlbaş, ilk fazın ardından ikinci fazın da ASFAT tarafından yürütüldüğünü söyledi.

#4
Foto - Denizlerin canavarı geliyor: Türkiye kritik viraja resmen girdi

İlbaş, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: TF-2000 projesinin şu an ikinci fazındayız. Birinci fazını yürütmüştük, şimdi ikinci fazı da bize verildi ve devam ediyoruz.

#5
Foto - Denizlerin canavarı geliyor: Türkiye kritik viraja resmen girdi

Dolayısıyla projenin tasarım ve iş paketlerindeki her aşaması oldukça iyi gidiyor. Artık ete kemiğe büründü, kızağa alınıyor. İlk blok zaten inşa ediliyor. TF-2000 artık yavaş yavaş görülmeye, görünür olmaya başlayacak.

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