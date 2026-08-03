Denizlerin canavarı geliyor: Türkiye kritik viraja resmen girdi

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ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, Gazeteci Mevlüt İşli'ye verdiği röportajda TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu.
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ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, Gazeteci Mevlüt İşli'ye verdiği röportajda TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu.
GDH Haber'de yer alan habere göre, ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, Gazeteci Mevlüt İşli'ye verdiği röportajda, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi'nde ikinci faz çalışmalarının sürdüğünü ve ilk bloğun inşa edildiğini açıkladı.
ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, projede tasarım ve iş paketlerindeki çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, TF-2000'in artık üretim aşamasında görünür hale gelmeye başladığını ifade etti.
ASFAT'ın ana yüklenicisi olduğu TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi'nde ikinci faz çalışmalarının sürdüğünü belirten İlbaş, ilk fazın ardından ikinci fazın da ASFAT tarafından yürütüldüğünü söyledi.
İlbaş, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: TF-2000 projesinin şu an ikinci fazındayız. Birinci fazını yürütmüştük, şimdi ikinci fazı da bize verildi ve devam ediyoruz.
Dolayısıyla projenin tasarım ve iş paketlerindeki her aşaması oldukça iyi gidiyor. Artık ete kemiğe büründü, kızağa alınıyor. İlk blok zaten inşa ediliyor. TF-2000 artık yavaş yavaş görülmeye, görünür olmaya başlayacak.
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