2024-02-20 11:31:54 Kuveyt Türk’ten büyük başarı! O ankete ilk kez katılıp en iyi notlardan birini aldı!
Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, gelecek nesiller için kaynakların verimli kullanılması ve korunması amacıyla katılım bankacılığı iş modelini sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda geliştirmeyi sürdürüyor. Çevresel yükümlülüklerini ölçmek için aksiyon alan Kuveyt Türk, uluslararası raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği anketine ilk kez katılarak, bankacılık sektöründe en iyi notlardan biri olan B skorunu aldı.