Kuveyt Türk’ten büyük başarı! O ankete ilk kez katılıp en iyi notlardan birini aldı!

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yaptığı değerlendirmede, “Topluma ve doğaya saygılı olmak katılım finansın temel ilkeleri arasında yer alıyor. Kuveyt Türk olarak faaliyetlerimizi çevresel ve toplumsal faydayı en üst seviyeye çıkaracak şekilde planlıyor ve yürütüyoruz. Bu çerçevede, çevresel yükümlülüklerimizi yerine getirerek sahip olduğumuz sera gazı emisyonlarını ölçtük ve ilk kez 2023 CDP İklim Değişikliği anketine katılarak bankacılık sektörünün en iyi notlarından biri olan B skorunu aldık.