  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den bir ilk! Geleceğin petrolüyle ilgili öyle bir şey yapıldı ki...

Kuveyt Türk’ten büyük başarı! O ankete ilk kez katılıp en iyi notlardan birini aldı!

Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı! İşte gizemli Türk tarihi…

5 ilde satılacak! 3 gram altın fiyatına tapu sahibi yapacak

Hırsızlık olayları canlarına tak etti! Ünlü süpermarket kapanıyor

Osman Müftüoğlu'nun 'En marifetli' dediği vitamin! Çok etkili, eksikliği vücudu bitiriyor

Mısır ve Yunanistan baskı yaptı! Hafter soytarısından skandal Türkiye kararı

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

Böyle insanlık olmaz! Hayvana zulmetti

Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor! Depoları ağzına kadar doldurmak için o tarihi bekleyin
Ekonomi
7
Kuveyt Türk’ten büyük başarı! O ankete ilk kez katılıp en iyi notlardan birini aldı!

2024-02-20 11:31:54
Kuveyt Türk’ten büyük başarı! O ankete ilk kez katılıp en iyi notlardan birini aldı!

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, gelecek nesiller için kaynakların verimli kullanılması ve korunması amacıyla katılım bankacılığı iş modelini sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda geliştirmeyi sürdürüyor. Çevresel yükümlülüklerini ölçmek için aksiyon alan Kuveyt Türk, uluslararası raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği anketine ilk kez katılarak, bankacılık sektöründe en iyi notlardan biri olan B skorunu aldı.

#1
Foto - Kuveyt Türk’ten büyük başarı! O ankete ilk kez katılıp en iyi notlardan birini aldı!

Topluma ve doğaya karşı sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini yürüten Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, faaliyetlerinden kaynaklı çevresel etkiyi en az düzeyde tutmayı, sürdürülebilir finans yaklaşımının ana bileşenleri arasında görüyor.

#2
Foto - Kuveyt Türk’ten büyük başarı! O ankete ilk kez katılıp en iyi notlardan birini aldı!

Bu konuda sürdürülebilir ürün ve hizmetlerden atık yönetimine, entegre kurumsal sorumluluk projelerinden kurum içi sürdürülebilirlik eğitimlerine kadar birçok farklı alanda çalışmalar yürüten Kuveyt Türk, çevresel yükümlülüklerini yerine getirerek sahip olduğu sera gazı emisyonlarını ölçtü ve 2023 yılında ilk kez CDP İklim Değişikliği anketine katılarak finans sektörünün en iyi notlarından biri olan B skorunu aldı. Dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP’nin 2023 İklim Değişikliği Programı kapsamında 23 binin üzerinde şirket puanlandı. CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla iş dünyasının işleyişine katkı sunmayı hedefliyor.

#3
Foto - Kuveyt Türk’ten büyük başarı! O ankete ilk kez katılıp en iyi notlardan birini aldı!

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yaptığı değerlendirmede, “Topluma ve doğaya saygılı olmak katılım finansın temel ilkeleri arasında yer alıyor. Kuveyt Türk olarak faaliyetlerimizi çevresel ve toplumsal faydayı en üst seviyeye çıkaracak şekilde planlıyor ve yürütüyoruz. Bu çerçevede, çevresel yükümlülüklerimizi yerine getirerek sahip olduğumuz sera gazı emisyonlarını ölçtük ve ilk kez 2023 CDP İklim Değişikliği anketine katılarak bankacılık sektörünün en iyi notlarından biri olan B skorunu aldık.

#4
Foto - Kuveyt Türk’ten büyük başarı! O ankete ilk kez katılıp en iyi notlardan birini aldı!

Kuveyt Türk olarak enerji verimliliğine yönelik aksiyonlarımızla doğamızı koruyacak projeleri önceliklendiriyor; gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı yerine getirme hassasiyetiyle hareket ediyoruz. Bu hususta Sıfır Atık Belgesi için de gerekli tüm kriterleri yerine getirerek bu belgeyi alan ilk katılım finans kuruluşu olmuştu. Ayrıca Kuveyt Türk Bankacılık Üssü binamız enerji verimliliğine önem verdiğimizi gösteren BREEAM sertifikasına sahiptir.

#5
Foto - Kuveyt Türk’ten büyük başarı! O ankete ilk kez katılıp en iyi notlardan birini aldı!

Bunun yanı sıra kağıtsız bankacılık yaklaşımını da benimseyerek kâğıt tüketimini azaltırken, kâğıt üretimi sırasında kullanılan yüksek su tüketiminin de önüne geçmiş oluyoruz ve doğrudan emisyon miktarımızı düşürüyoruz. Yine, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya destek olmak amacıyla yenilenebilir enerji ve çatı GES finansmanı başta olmak üzere sürdürülebilir yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Dijital ve sürdürülebilir finans alanında öncü katılım finans kuruluşu olma hedefimizle çevresel faaliyetlerde bulunmayı sürdüreceğiz” dedi.

#6
Foto - Kuveyt Türk’ten büyük başarı! O ankete ilk kez katılıp en iyi notlardan birini aldı!

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla iş dünyasının işleyişini değiştirmeyi hedefleyen CDP, firmaların iklim değişikliği konusundaki yönetişim yapılarını, risk ve fırsat tanımlamalarını, iş stratejilerini, hedeflerini, sera gazı emisyon verilerini ve farklı paydaşlar ile etkileşimlerini değerlendirerek derecelendiriyor. Farkındalık, yönetim ve liderliğe uzanan bir yolculukta değerlendirilen şirketler D'den A'ya kadar puanlandırılıyor. Kuveyt Türk CDP İklim Değişikliği anketine katıldığı ilk yılında yönetim seviyesi olan B notunu alarak, “iklim konularında koordineli eylemde bulunan şirket” özelliğini taşıyan şirketler arasındaki yerini aldı.

Ve başardık! SİHA ve helikopterlerimize yerli motor
Teknoloji

Ve başardık! SİHA ve helikopterlerimize yerli motor

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki dev adımları sonrası TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, vermiş olduğu bir röporta..
Kanada'dan savunma sanayi Projeleri: RBS 70 NG hava savunma sistemi tedariki! Dünyaya ilan etti
Dünya

Kanada'dan savunma sanayi Projeleri: RBS 70 NG hava savunma sistemi tedariki! Dünyaya ilan etti

Kanada, savunma sanayi alanında İsveçli SAAB şirketine RBS 70 NG Kısa Menzilli Hava Savunma Sistemi siparişi verdi. Siparişin toplam değeri,..
Katar'dan 'Gazze kasabı'na çağrı
Dünya

Katar'dan 'Gazze kasabı'na çağrı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, terörist İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya siyasi krizleri polemik çıka..
O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek
Ekonomi

O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 1 milyon turist beklediklerini söyledi.
Sıfır kilometre Renault markası: Herkes satın almaya başladı bile!
Otomotiv

Sıfır kilometre Renault markası: Herkes satın almaya başladı bile!

Sıfır kilometre bir araç edinmenin yüksek maliyetleri, insanları daha uygun fiyatlı seçenekleri araştırmaya yöneltiyor.
CHP yandaşı Nevşin Mengü'den Murat Kurum itirafı!
Medya

CHP yandaşı Nevşin Mengü'den Murat Kurum itirafı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Nevşin Mengü, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'u çalışkanlığı nedeniyl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23