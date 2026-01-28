Kutuplaşma ve nükleer tehdit: Kıyamet saatinde 2026 alarmı! Dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık

Bilim odaklı bir savunuculuk grubu olan Atom Bilimcileri Bülteni, ülkelerin giderek daha saldırgan ve milliyetçi politikalar izlemesi nedeniyle dünyanın yıkıma hiç olmadığı kadar yakın olduğunu açıkladı. Salı günü yapılan yıllık duyuruda, insanlığın sonuna ne kadar yaklaştığını simgeleyen Kıyamet Saati, gece yarısına 85 saniye kalaya ilerletildi. Bilim odaklı bir savunuculuk grubu olan Atom Bilimcileri Bülteni, Rusya, Çin ve ABD gibi ülkelerin giderek daha saldırgan ve milliyetçi politikalar izlemesi nedeniyle dünyanın yıkıma hiç olmadığı kadar yakın olduğunu açıkladı. Salı günü yapılan yıllık duyuruda, insanlığın sonuna ne kadar yaklaştığını simgeleyen Kıyamet Saati, gece yarısına 85 saniye kalaya ilerletildi. Geçtiğimiz yıl gece yarısına 89 saniye kaldığını açıklayan bilim insanları, nükleer savaş riski, iklim krizi, biyoteknolojinin kötüye kullanım potansiyeli ve yapay zekanın yeterli kontrol mekanizmaları olmadan artan kullanımını bu kararın temel gerekçeleri olarak gösterdi.