SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Kutuplaşma ve nükleer tehdit: Kıyamet saatinde 2026 alarmı! Dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık
Giriş Tarihi:

Kutuplaşma ve nükleer tehdit: Kıyamet saatinde 2026 alarmı! Dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık

Bilim dünyasından insanlığa en sert uyarı geldi. Atom Bilimcileri Bülteni, dünyanın küresel bir felakete hiç olmadığı kadar yakın olduğunu duyurdu. Ülkeler arasındaki tırmanan gerilim ve kontrolsüz teknolojiler, sembolik saati tarihin en kritik noktasına taşıdı.

#1
Foto - Kutuplaşma ve nükleer tehdit: Kıyamet saatinde 2026 alarmı! Dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık

İnsanlığın sonuna ne kadar yaklaştığını simgeleyen "Kıyamet Saati", nükleer savaş tehdidi, iklim krizi ve yapay zeka riskleri nedeniyle 85 saniye kalaya ilerletildi. Bu, saatin kurulduğu 1947 yılından bu yana ulaştığı en tehlikeli nokta olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Kutuplaşma ve nükleer tehdit: Kıyamet saatinde 2026 alarmı! Dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık

Küresel güvenlik ve bilim camiası, insanlığın varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğu konusunda birleşti. Atom Bilimcileri Bülteni tarafından yapılan yıllık duyuruda, geçtiğimiz yıl 89 saniye olan "gece yarısına kalan süre", bu yıl 85 saniyeye düşürüldü. Bilim insanları; Rusya, Çin ve ABD gibi süper güçlerin izlediği saldırgan politikaların, küresel iş birliğini çöküşün eşiğine getirdiğini vurguladı. Nükleer silahlanma yarışının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadeledeki siyasi engeller ve denetimsiz yapay zeka gelişimi, insanlığın "felaket senaryosuna" hiç olmadığı kadar yaklaşmasına neden oldu.

#3
Foto - Kutuplaşma ve nükleer tehdit: Kıyamet saatinde 2026 alarmı! Dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık

Bilim odaklı bir savunuculuk grubu olan Atom Bilimcileri Bülteni, ülkelerin giderek daha saldırgan ve milliyetçi politikalar izlemesi nedeniyle dünyanın yıkıma hiç olmadığı kadar yakın olduğunu açıkladı. Salı günü yapılan yıllık duyuruda, insanlığın sonuna ne kadar yaklaştığını simgeleyen Kıyamet Saati, gece yarısına 85 saniye kalaya ilerletildi. Bilim odaklı bir savunuculuk grubu olan Atom Bilimcileri Bülteni, Rusya, Çin ve ABD gibi ülkelerin giderek daha saldırgan ve milliyetçi politikalar izlemesi nedeniyle dünyanın yıkıma hiç olmadığı kadar yakın olduğunu açıkladı. Salı günü yapılan yıllık duyuruda, insanlığın sonuna ne kadar yaklaştığını simgeleyen Kıyamet Saati, gece yarısına 85 saniye kalaya ilerletildi. Geçtiğimiz yıl gece yarısına 89 saniye kaldığını açıklayan bilim insanları, nükleer savaş riski, iklim krizi, biyoteknolojinin kötüye kullanım potansiyeli ve yapay zekanın yeterli kontrol mekanizmaları olmadan artan kullanımını bu kararın temel gerekçeleri olarak gösterdi.

#4
Foto - Kutuplaşma ve nükleer tehdit: Kıyamet saatinde 2026 alarmı! Dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE Grup tarafından yapılan açıklamada, büyük güçler arasındaki rekabetin hızlandığı ve varoluşsal riskleri azaltmak için gereken uluslararası iş birliğinin zayıfladığı vurgulandı. Özellikle nükleer silaha sahip ülkeler arasındaki tırmanan çatışmalardan endişe duyulduğu ifade edilirken; Rusya-Ukrayna savaşı, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim ile İran'ın nükleer kapasitesine dair belirsizliklere dikkat çekildi. Bilim ve Güvenlik Kurulu Başkanı Daniel Holz, dünyanın "biz ve onlar" şeklinde kutuplaşmasının herkesin kaybedeceği bir senaryoyu tetiklediğini belirterek, uluslararası güvenin yeniden tesis edilmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

#5
Foto - Kutuplaşma ve nükleer tehdit: Kıyamet saatinde 2026 alarmı! Dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık



#6
Foto - Kutuplaşma ve nükleer tehdit: Kıyamet saatinde 2026 alarmı! Dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık

1947 yılından bu yana kullanılan Kıyamet Saati, Soğuk Savaş'ın sonunda gece yarısına 17 dakika uzaklıktaydı. Son yıllarda küresel değişimlerin hızlanmasıyla birlikte, saat artık dakikalar yerine saniyelerle ifade ediliyor.

#7
Foto - Kutuplaşma ve nükleer tehdit: Kıyamet saatinde 2026 alarmı! Dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık

Uzmanlar, liderlerin ve ulusların varoluşsal risklere karşı birlikte hareket etmesi durumunda saatin geri alınabileceğini hatırlatıyor.

