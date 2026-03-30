Kütüphanelere üye akını: Sayı 7 milyona yükseldi

Milli Kütüphane, 2009 yılından başlayarak farklı disiplinlerde satın aldığı elektronik kitap ile koleksiyonunu geliştirmeyi başardı. Kütüphane, 52 bin 126 adet e-kitaba, 1 milyon 805 bin 360 dijital içeriğe, 92 bin 360 belgeye ve 800 tür derginin arşivine sahip olarak hizmet veriyor. Milli Kütüphane, 1 Ocak 2026 yılı itibarıyla 130 bin 213 üyeye, 282 bin 195 yıllık kullanıcıya sahip olup, nadir eserler dahil olmak üzere 1 milyon 989 bin 18 kitap ile kullanıcılarına hizmet sunuyor. Ayrıca 2026 yılı verilerine göre, Milli Kütüphane'de 56 bin 476 başlıkta süreli yayının yaklaşık 12 milyon sayısı arşivlenerek, okuyucuların erişimine açık bulunuyor. Kitap dışı materyallerle (nota, afiş, plak gibi) 188 bin 805 eser de araştırmacıların kullanımına sunuldu. Milli Kütüphane, Milli Dijital Kütüphane (MDK) üzerinden kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal, nadir eserler türlerinde toplam 25 milyon 854 bin 643 dijital pozu kullanıcılarına açtı.