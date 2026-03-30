Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kütüphanelere üye akını: Sayı 7 milyona yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde halk kütüphanelerindeki üye sayısı 7 milyon 160 bini aşarak rekor kırarken, toplam kitap sayısı ise 26 milyonu geçti. Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar yayılan 1300’ü aşkın kütüphane, gençlerimizi sokakların ve dijital mecraların kirinden koruyan birer iman ve ilim kalesi haline geldi!

Milli ve manevi değerlerle mücehhez bir nesil inşası yolunda atılan adımlar, meyvelerini vermeye devam ediyor. Bakanlık verilerine göre, Türkiye genelinde kütüphaneleri kullanan vatandaşlarımızın sayısı 39 milyonu aşarak muazzam bir boyuta ulaştı.

sayısı 39 milyonu aşarak muazzam bir boyuta ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı halk kütüphanelerindeki üye sayısı 7 milyon 160 bin 225, kitap sayısı ise 26 milyon 41 bin 29'a ulaştı. Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphane sayısı 1300'ü geçti. Türkiye'nin 900'den fazla ilçesinde bulunan halk kütüphanelerinde 26 milyon 41 bin 29 kitap bulunuyor.

Kullanıcı sayısı 39 milyon 194 bin 669, üye sayısı 7 milyon 160 bin 225 olarak kayıtlara yansıyan kütüphanelerin bir önceki yıl kullanıcı sayısının 38 milyon 737 bin 705, üye sayısının ise 6 milyon 726 bin 993 olduğu kaydedildi. Türkiye'de kütüphane çalışmalarının hız kazanmasıyla, bebek ve çocuk kütüphanesi sayısı 79, edebiyat müze kütüphaneleri ile birlikte ihtisas kütüphane sayısı 21, AVM kütüphanesi sayısı 12, cezaevi kütüphanesi 11, havalimanı kütüphanesi sayısı 3, gar kütüphanesi sayısı 2 ve hastane kütüphanesi sayısı 2 oldu.

MİLLİ KÜTÜPHANE YAKLAŞIK 2 MİLYON KİTABA SAHİP "Türkiye'nin hafızası" olarak nitelendirilen Milli Kütüphane, hizmet erişimini kolaylaştırmak, kullanıcı kapsamını ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak, bilimsel araştırmalara öncülük etmek, yazılı tarihi ve toplumsal hafızayı geniş kitlelere tanıtmak gibi birçok etkinlik ve çalışma yapıyor. 2024 yılı içerisinde başlayan "Müteferrika Projesi" kapsamında 81 il halk kütüphanesinin bünyesinde bulunan kitap, yerel gazete ve dergilerin listelenerek Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne gönderilmesi sağlandı. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 690 başlıkta 170 bin sayıyı geçkin süreli yayın ve 11 bin 766 kitap, Milli Kütüphane koleksiyonuna kazandırıldı.

Milli Kütüphane, 2009 yılından başlayarak farklı disiplinlerde satın aldığı elektronik kitap ile koleksiyonunu geliştirmeyi başardı. Kütüphane, 52 bin 126 adet e-kitaba, 1 milyon 805 bin 360 dijital içeriğe, 92 bin 360 belgeye ve 800 tür derginin arşivine sahip olarak hizmet veriyor. Milli Kütüphane, 1 Ocak 2026 yılı itibarıyla 130 bin 213 üyeye, 282 bin 195 yıllık kullanıcıya sahip olup, nadir eserler dahil olmak üzere 1 milyon 989 bin 18 kitap ile kullanıcılarına hizmet sunuyor. Ayrıca 2026 yılı verilerine göre, Milli Kütüphane'de 56 bin 476 başlıkta süreli yayının yaklaşık 12 milyon sayısı arşivlenerek, okuyucuların erişimine açık bulunuyor. Kitap dışı materyallerle (nota, afiş, plak gibi) 188 bin 805 eser de araştırmacıların kullanımına sunuldu. Milli Kütüphane, Milli Dijital Kütüphane (MDK) üzerinden kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal, nadir eserler türlerinde toplam 25 milyon 854 bin 643 dijital pozu kullanıcılarına açtı.

