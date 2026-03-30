Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye robot ordusunu sahaya sürmüştü: Şimdi de onlar robot kurtlarla ilerlemeye başladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye robot ordusunu sahaya sürmüştü: Şimdi de onlar robot kurtlarla ilerlemeye başladılar

Geçtiğimiz sene Türkiye'nin Konya'daki tatbikatta kullandığı robotlar dikkat çekerken bu kez robot kurtların sahaya sürüldüğü ortaya çıktı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), kentsel savaş alanlarında birlikte hareket edebilen ve tek bir asker tarafından kontrol edilebilen akıllı robotlarını kamuoyuna sundu. Devlet kanalı CCTV’de yayımlanan “Unmanned Competition” belgeselinde tanıtılan bu “kurt sürüleri”, robotların birbirleriyle koordineli şekilde çalışmasına olanak tanıyor ve böylece askerler risk almadan çevre temizleme operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Aktarılanlara göre sürüdeki robotlar farklı görevleri üstlenebilir. Shadow modeli keşif ve durumsal farkındalık sağlarken Polar modeli lojistik destek için tasarlanmış durumda. Saldırı hattında ise çeşitli silahlarla donatılabilen Bloody modeli yer alıyor. Küçük füzelerden bomba atarlara ve makineli silahlara kadar geniş bir yelpazede ateş gücü sunabiliyor. Robotların azami hızı 14,5 km/saat, taşıma kapasitesi ise 25 kilogram olarak açıklandı. Dört ayaklı yapısı sayesinde engebeli arazilerde rahatça hareket edebiliyor, yol bağımlılığı olmadan görev yapabiliyor.

Kontrol mekanizmaları da oldukça çeşitlilik gösteriyor. Robot sürüleri sesli komutlar, taktik eldivenler veya tüfeğe entegre kontrol çubukları aracılığıyla yönlendirilebiliyor. Otomatik tanıma ve hedefleme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen saldırı gerçekleştirirken insan onayı gerektirdiği belirtiliyor.

Bu robot kurtlar sadece kara operasyonlarıyla sınırlı değil. Her ne kadar uçuş yetenekleri olmasa da diğer hava dronlarıyla koordineli şekilde çalışabiliyor.

Modern savaş sahalarında hava dronlarının ciddi tehdit oluşturması nedeniyle Çin ordusu iki yeni anti-dron lazer silahı da gösterdi. Guangjian 11-E, düşük güçlü enerji verimli bir lazerle küçük ticari dronları etkisiz hale getirirken 21-A modeli daha büyük hedefleri imha edebiliyor.

Geçtiğimiz sene "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı"nda Türkiye robot ordusunu sahaya sürmüştü. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri’e bağlı Özel Kuvvetler’in “Eklem Bacaklı Silahlı Köpek Robot” kullandığı görülmüştü. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ekibi PARS Özel Harekat Aracı ile hedef binaya yaklaşırken, “Eklem Bacaklı Silahlı Robot” önden ilerledi. PARS aracı, zorlu arazi koşullarında ve kısıtlı alanlarda hareket kabiliyeti ile öne çıkıyor. KAYNAK: DONANIMHABER

