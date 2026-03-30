Türkiye robot ordusunu sahaya sürmüştü: Şimdi de onlar robot kurtlarla ilerlemeye başladılar

Aktarılanlara göre sürüdeki robotlar farklı görevleri üstlenebilir. Shadow modeli keşif ve durumsal farkındalık sağlarken Polar modeli lojistik destek için tasarlanmış durumda. Saldırı hattında ise çeşitli silahlarla donatılabilen Bloody modeli yer alıyor. Küçük füzelerden bomba atarlara ve makineli silahlara kadar geniş bir yelpazede ateş gücü sunabiliyor. Robotların azami hızı 14,5 km/saat, taşıma kapasitesi ise 25 kilogram olarak açıklandı. Dört ayaklı yapısı sayesinde engebeli arazilerde rahatça hareket edebiliyor, yol bağımlılığı olmadan görev yapabiliyor.