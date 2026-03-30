  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karagöl, beyaz örtüyle kaplandı! Resmen şeker deposu: En çok kilo aldıran meyve açıklandı! TÜVTÜRK'teki skandalda yeni gelişme: Polis Melih Okan Keskin'i şehit eden katiler için karar verildi Bakan Ersoy'dan 2026 turizmi için kritik toplantı: Büyüme için ortak akıl vurgusu... Üst segmentte yeni rakip! Škoda Peaq’in ilk detayları geldi! Elektrikli SUV’un yeni yıldızı! ASELSAN hız kesmiyor! O endekse ilk sıradan girdi Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Bunlar yoksa ceza kesilecek! Çelik Kanatlara Yerli Pençe: KAAN Milli Mühimmatlarla Donatılıyor Tabiat Parkı ilan edildi Dipsiz Göl Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor Türkiye robot ordusunu sahaya sürmüştü: Şimdi de onlar robot kurtlarla ilerlemeye başladılar
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Çok ama çok sıcak saatler yaşanıyor! "ABD’ye ait 5 üssü vurduk"
AA Giriş Tarihi:

Çok ama çok sıcak saatler yaşanıyor! "ABD'ye ait 5 üssü vurduk"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan gelen sıcak açıklama dikkatleri bir anda üzerine çekti. İşte ayrıntılar...

#1
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 87’nci dalgasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, operasyonun ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri’ye ithafen gerçekleştirildiği belirtilerek, saldırılarda ABD ve İsrail’e ait komuta-kontrol merkezleri, insansız hava aracı (İHA) hangarları, silah destek depoları ile askeri unsurların bulunduğu noktaların hedef alındığı bildirildi.

#2
Açıklamada, bölgede ABD’ye ait Suudi Arabistan’daki El-Harc Hava Üssü, Bağdat’taki Victoria Üssü ve Bahreyn’in Juffair bölgesindeki ABD üssü başta olmak üzere 5 üssün hedef alındığı, ayrıca İsrail’de güney, merkez ve kuzey bölgelerinde yer alan Hayfa Körfezi, Kiryat Şmona, Tel Aviv, Beerşeba ve Dimona’daki askeri merkezlerin, sıvı ve katı yakıtlı Emad, Kıyam ve Hürremşehr-4 balistik füzelerinin yanı sıra kamikaze İHA’larla "etkili şekilde" vurulduğu aktarıldı.

#3
Kuveyt’teki elektrik ve su arıtma tesisine yönelik saldırıya ilişkin suçlamaların reddedildiği açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

#4
"Siyonist rejim ordusunun Kuveyt’teki su arıtma tesisine yönelik saldırısı gayrimeşru ve kabul edilemez. Bu saldırı, işgalci güçlerin insanlık dışı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu eylemi kınıyoruz. Orta Doğu ülkeleri, ABD ve İsrail kaynaklı istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı dikkatli olmalı"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet

israil ve abd arap ülkelerini vuruyor.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23