Çok ama çok sıcak saatler yaşanıyor! "ABD’ye ait 5 üssü vurduk"
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan gelen sıcak açıklama dikkatleri bir anda üzerine çekti. İşte ayrıntılar...
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 87’nci dalgasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, operasyonun ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri’ye ithafen gerçekleştirildiği belirtilerek, saldırılarda ABD ve İsrail’e ait komuta-kontrol merkezleri, insansız hava aracı (İHA) hangarları, silah destek depoları ile askeri unsurların bulunduğu noktaların hedef alındığı bildirildi.
Açıklamada, bölgede ABD’ye ait Suudi Arabistan’daki El-Harc Hava Üssü, Bağdat’taki Victoria Üssü ve Bahreyn’in Juffair bölgesindeki ABD üssü başta olmak üzere 5 üssün hedef alındığı, ayrıca İsrail’de güney, merkez ve kuzey bölgelerinde yer alan Hayfa Körfezi, Kiryat Şmona, Tel Aviv, Beerşeba ve Dimona’daki askeri merkezlerin, sıvı ve katı yakıtlı Emad, Kıyam ve Hürremşehr-4 balistik füzelerinin yanı sıra kamikaze İHA’larla "etkili şekilde" vurulduğu aktarıldı.
Kuveyt’teki elektrik ve su arıtma tesisine yönelik saldırıya ilişkin suçlamaların reddedildiği açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Siyonist rejim ordusunun Kuveyt’teki su arıtma tesisine yönelik saldırısı gayrimeşru ve kabul edilemez. Bu saldırı, işgalci güçlerin insanlık dışı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu eylemi kınıyoruz. Orta Doğu ülkeleri, ABD ve İsrail kaynaklı istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı dikkatli olmalı"
