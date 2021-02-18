  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
13
Kutsal şehir Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü

2021-02-18 14:00:21
Kutsal şehir Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü

Kutsal şehir Kudüs'e mevsimin ilk karı yağdı.

#1
Foto - Öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ü beyaza bürüdü.

Öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ü beyaza bürüdü.

#2
Foto - Kudüslüler, mevsimin ilk karının heyecanıyla gece geç saatlerde sokaklara döküldü.

Kudüslüler, mevsimin ilk karının heyecanıyla gece geç saatlerde sokaklara döküldü.

#3
Foto - Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde toplanan Filistinliler kar topu oynayarak eğlendi.

Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde toplanan Filistinliler kar topu oynayarak eğlendi.

#4
Foto - Her yaştan Filistinli, Şam Kapısı'nda Kudüs'e düşen mevsimin ilk karının tadını çıkarırken, bazıları fotoğraf çekti.

Her yaştan Filistinli, Şam Kapısı'nda Kudüs'e düşen mevsimin ilk karının tadını çıkarırken, bazıları fotoğraf çekti.

#5
Foto - Mescid-i Aksa'ya komşu Zeytin Dağı'nda da benzer manzaralar vardı.

Mescid-i Aksa'ya komşu Zeytin Dağı'nda da benzer manzaralar vardı.

#6
Foto - Bazı sürücüler, tehlikeye aldırmadan araçlarıyla kaygan zeminde drift yaptı.

Bazı sürücüler, tehlikeye aldırmadan araçlarıyla kaygan zeminde drift yaptı.

#7
Foto - 630 metre rakıma sahip Kudüs'te en son kar Ocak 2019'da yağmıştı.

630 metre rakıma sahip Kudüs'te en son kar Ocak 2019'da yağmıştı.

#8
Foto -

#9
Foto -

#10
Foto -

#11
Foto -

#12
Foto -

ABD'den intikam açıklaması
Dünya

ABD'den intikam açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen roketli saldırıların karşılıksız ..
Kurtoğlu küreselcilerin en büyük korkusunu açıkladı
Gündem

Kurtoğlu küreselcilerin en büyük korkusunu açıkladı

Ekonomist ve yazar Ramazan Kağan Kurtoğlu, ABD'deki küreselcilerin Anti-Rus ve Anti-Türk algısı peşinde olduğunu ve küresel zihniyetin yok o..
Muvazzaf nedir? Muvazzaf subay ne anlama gelir?
Aktüel

Muvazzaf nedir? Muvazzaf subay ne anlama gelir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesine 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağının açıklanmasının ardından muvazzaf kelimesine dair birç..
Bakan Soylu ‘mutluyum’ diyerek duyurdu! ‘İmkansızı başardık’
Gündem

Bakan Soylu ‘mutluyum’ diyerek duyurdu! ‘İmkansızı başardık’

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. Bakan Soylu, ''81 ilde Güve..
CHP'li Murat Bakan hükümeti eleştirirken rezil oldu
Siyaset

CHP'li Murat Bakan hükümeti eleştirirken rezil oldu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, iklim değişikliği konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in paylaşımını retweet yaparak ..
Kuruluş Osman'ın 47. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman'ın 47. Bölüm Fragmanı yayınlandı

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Kefere nerde başını gösterirse orda ezeceğiz" diyen O..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay