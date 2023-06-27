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Türkiye
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Kütahya'da 4 mahalleye muhtarlık hizmet binası

2023-06-27 10:08:00
Kütahya'da 4 mahalleye muhtarlık hizmet binası

Kütahya Belediyesi Hacıazizler, Saray, Perli ve Çalca mahallelerinde muhtarlık hizmet binaları yapıyor.

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Foto - Kütahya'da 4 mahalleye muhtarlık hizmet binası

Şehrin geleceği için altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, bir taraftan da mahallelerin ihtiyaçlarını birer birer yerine getiriyor.

#2
Foto - Kütahya'da 4 mahalleye muhtarlık hizmet binası

Bu çerçevede, Hacıazizler, Saray, Perli ve Çalca mahalleleri için yeni muhtarlık hizmet binası inşaatları başladı.

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Foto - Kütahya'da 4 mahalleye muhtarlık hizmet binası

Çalışmaların başlamasından bu yana kısa sürede önemli mesafe kateden ekipler, mümkün olan en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp muhtarlık binalarını vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

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