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Yaşam
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Kuş cenneti toz duman altında kaldı

2023-04-10 09:09:11
Kuş cenneti toz duman altında kaldı

Türkiye’nin en uzun kumsalına ve kuş cennetine ev sahipliği yapan Samandağ’a binaların molozları dökülüyor.

#1
Foto - Kuş cenneti toz duman altında kaldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Türkiye’nin en uzun sahili ve kuş cennetinin bulunduğu bölgeye depremde çöken binaların enkazı dökülüyor. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cenneti, molozlardan yükselen toz bulutlarıyla griye büründü.

#2
Foto - Kuş cenneti toz duman altında kaldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremler, 11 ilde en çok yıkımı Hatay’da yaptı.

#3
Foto - Kuş cenneti toz duman altında kaldı

Binlerce binanın enkaza döndüğü Hatay’da enkazın kaldırılmasına devam ediliyor. Kaldırılan enkaz ise belirlenen moloz dökme alanlarına götürülüyor.

#4
Foto - Kuş cenneti toz duman altında kaldı

Moloz dökme alanlarından birinin Samandağ ilçesinde bulunan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı’na dökülmesi dikkat çekti.

#5
Foto - Kuş cenneti toz duman altında kaldı

Molozlardan yükselen tozlar nedeniyle Türkiye’nin en uzun sahili ve kuş cenneti adeta griye büründü.

#6
Foto - Kuş cenneti toz duman altında kaldı

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, “Buradaki moloz tozlarında bizi en çok endişelendiren bir endüstriyel hammadde olan asbest. Asbest 2010 yılında yasaklandı.

#7
Foto - Kuş cenneti toz duman altında kaldı

Yapılarda izolasyonda kullanılıyor. Bazen güneşlik olarak bazen de çok eski 30 yıllık binaların havalandırmaları üzerinde kaplama olarak kullanılıyor.

#8
Foto - Kuş cenneti toz duman altında kaldı

Bu yıkılan binalar yerle bir oldu. Bu asbestler bu molozlara, bu taşlara karıştı. Sadece asbest değil birçok kimyasal madde, zehirli madde bunun içerisinde yerleşimle iç içe dökülüyor” diye konuştu.

#9
Foto - Kuş cenneti toz duman altında kaldı

#10
Foto - Kuş cenneti toz duman altında kaldı

#11
Foto - Kuş cenneti toz duman altında kaldı

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