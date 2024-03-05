  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
10
Kurye kazasını AK Parti'ye bağlayanlar katil kendilerinden olunca ajitasyona başladı!

2024-03-05 21:57:24
Kurye kazasını AK Parti'ye bağlayanlar katil kendilerinden olunca ajitasyona başladı!

Bir kuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu yurt dışına çıkınca olayı AK Parti hükümetine bağlayan CHP’nin azgın medyası, laikçi yazar Eylem Tok'un oğlu için üç maymunu oynuyor.

#1
Foto - Kurye kazasını AK Parti'ye bağlayanlar katil kendilerinden olunca ajitasyona başladı!

Türkiye geçtiğimiz günlerde yaşanan faciayı konuşuyor. 1 Mart akşamı habersizce Belgrad Ormanı istikametine doğru ilerleyen 5 arkadaş, motorlarıyla yola çıktılar. Ancak seyir halindeyken bir ATV motoru arızalandı ve grup, Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı.

#2
Foto - Kurye kazasını AK Parti'ye bağlayanlar katil kendilerinden olunca ajitasyona başladı!

Aşırı hızlı lüks araç, bir aile babasını hayattan kopardı Bozuk aracı tamir etmek için ellerinden geldiğince önlem alan gruptakiler, motorları ters çevirerek gelecek araçları far ışığıyla uyarmaya çalıştı. Fakat tüm çabalara rağmen aşırı hızla gelen lüks bir araç, geceyi faciaya çevirdi. Hızını alamayarak grubun arasına dalan araç 4 kişiyi yaraladı, 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'yı ise hayattan kopardı.

#3
Foto - Kurye kazasını AK Parti'ye bağlayanlar katil kendilerinden olunca ajitasyona başladı!

Yaralılara yardım etmek yerine oğlunu kaçırdı Kazaya neden olan 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks aracın direksiyonunda ise 16 yaşında ehliyetsiz Timur Cihantimur'un olduğu ortaya çıktı. Kazadan hemen sonra Cihantimur, annesi tarafından hem olay yerinden hem de ülkeden kaçırıldı.

#4
Foto - Kurye kazasını AK Parti'ye bağlayanlar katil kendilerinden olunca ajitasyona başladı!

Türkiye'nin gündemine oturan bu olaya ilişkin soruşturma sürerken birçok ayrıntı da ortaya çıktı. Cihantimur'un annesinin ünlü yazar Eylem Tok, babasının ise ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur olduğu tespit edildi.

#5
Foto - Kurye kazasını AK Parti'ye bağlayanlar katil kendilerinden olunca ajitasyona başladı!

Timur Cihantimur ve annesinin Mısır'a kaçtığı belirlenirken, havalimanı görüntülerine ulaşıldı. İkilinin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırları dikkat çekti.

#6
Foto - Kurye kazasını AK Parti'ye bağlayanlar katil kendilerinden olunca ajitasyona başladı!

Yazar anne Eylem Tok, uzun bir yazıyla "özür diledi" Olayın medyaya yansımasının ardından yazar Eylem Tok, uzun bir özür yazısıyla "ben de bir anneyim, beni de anlayın, teslim olacağız" ifadelerini kullandı:

#7
Foto - Kurye kazasını AK Parti'ye bağlayanlar katil kendilerinden olunca ajitasyona başladı!

Kamuoyunun dikkatine; Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecek ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul de ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darbedilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk.

#8
Foto - Kurye kazasını AK Parti'ye bağlayanlar katil kendilerinden olunca ajitasyona başladı!

Oğlum her gün "Türkiye'ye dönelim" diye ağlıyor Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık. Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Adalete teslim olacağız Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum. Saygılarımla, Eylem Tok

#9
Foto - Kurye kazasını AK Parti'ye bağlayanlar katil kendilerinden olunca ajitasyona başladı!

Öte yandan çarptığı kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun yurt dışına çıkışını AK Parti hükümetine bağlayan CHP'nin azgın medyası, Tok'un mektubunu yayınlayarak ajitasyon yapmaya başladı. Halk TV, Birgün gibi yayın organları söz konusu mektubu yayınlarken; Cumhuriyet ise tek satır haber yapmayarak olayı gizlemeyi tercih etti.

İBAN'dan para gönderenler dikkat!
Ekonomi

İBAN'dan para gönderenler dikkat!

Kira gelirlerini incelemeye alan Maliye, vergi denetimleri sırasında bazı normal para transferlerinin EFT masrafı ödememek için "kira" seçen..
Milli utanç Ebrar Karakurt gece kulübünde rezalet çıkarttı!
Gündem

Milli utanç Ebrar Karakurt gece kulübünde rezalet çıkarttı!

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ısrarla takımda tutarak "milli" üniforma giydirip, Türk toplumunu LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt'a temsil et..
Gram altında treni kaçıranlara güzel haber! Alım zamanını açıkladı
Ekonomi

Gram altında treni kaçıranlara güzel haber! Alım zamanını açıkladı

Dolar ve altın rekor üstüne rekor kırıyor. Altın ve Para Piyasalar uzmanı İslam Memiş, gram altın için rakam verdi ve altın alamayan vatanda..
Türkiye'den yardım istediler!
Gündem

Türkiye'den yardım istediler! "Bu sorunla baş edemiyoruz"

Türkiye'nin farklı kıtaları birbirine bağlayan bir köprü rolü oynadığını ifade eden Panama Dışişleri Bakanı Mencomo, düzensiz göç sorunuyla ..
Yandaş gazeteci şecaat arz ederken CHP’li adayın maskesini düşürdü
Siyaset

Yandaş gazeteci şecaat arz ederken CHP’li adayın maskesini düşürdü

Liyakat yerine yandaşlığı esas alan CHP yönetiminin belirlediği CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin ile ilgili skandal bir gerçek ort..
Boyundan büyük konuştu! Ekrem ev hanımlarını küçümsedi
Gündem

Boyundan büyük konuştu! Ekrem ev hanımlarını küçümsedi

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti ile ittifak yapan CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında ak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23