  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım
5
Kuruyan fidanların yerine yenisi dikildi

2022-12-25 20:29:05
Kuruyan fidanların yerine yenisi dikildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve 2021 yılında uygulanmaya başlanan "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi Projesi” çerçevesinde Sarıcakaya ilçesinde iklim koşulları nedeniyle kuruyan fidanların yerine garanti çerçevesinde yenileri tedarik edilerek çiftçilere teslim edildi.

#1
Foto - Kuruyan fidanların yerine yenisi dikildi

Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Çam, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş iklim şartları nedeniyle fidanları kuruyan çiftçiyi ziyaret ederek temin edilen yeni fidanların dikimini gerçekleştirdiler.

#2
Foto - Kuruyan fidanların yerine yenisi dikildi

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Haydar İpek ve teknik personel Trabzon Hurması Fidanlarının dikimi, sulanması ve bakımı konularında çiftçiye bilgilendirme yaparak sorularını yanıtladılar.

#3
Foto - Kuruyan fidanların yerine yenisi dikildi

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş,e iyi günde de, kötü günde de çiftçinin yanında olduklarını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen projelerin yakından takip edildiğini ve projelerin başarıyla sonuçlanması için İl Müdürlüğü teknik personelince çiftçilere gerekli teknik desteğin verildiğini, beklenmeyen koşullar sebebiyle oluşan zararların telafi edildiğini vurguladı. Gümüş, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi doğrultusunda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve 2021 yılında uygulanmaya başlanan "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi Projesi” çerçevesinde Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi ilçelerinde toplamda 62 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 19 bin 670 adet meyve fidanı desteği sağlanmıştır.

#4
Foto - Kuruyan fidanların yerine yenisi dikildi

Üç ilçede toplamda 431 da atıl durumda bulunan arazi üretime kazandırılmış olan proje ile atıl durumda bulunan, işlenmeyen veya kullanılmayan tarım arazilerinin etkin kullanılması sağlanarak, bu arazilerin tamamı ekonomiye kazandırılmıştır. Proje ile yöre çiftçisinin daha fazla gelir elde ederek, yerinde refah içerisinde yaşaması hedeflenmektedir.

Türkiye'nin doğalgaz hamlesi dünyayı şaşkına çevirdi! Bunu hiç ama hiç beklemiyorlardı
Medya

Türkiye'nin doğalgaz hamlesi dünyayı şaşkına çevirdi! Bunu hiç ama hiç beklemiyorlardı

Dünyanın enerji sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığı bu günlerde Türkiye'nin, TANAP ve TürkAkım gibi dev projelerle tedarik sorunlarını ortad..
Suudi'lerden inanılmaz yatırım! Türkiye'ye 3,3 trilyon dolar...
Ekonomi

Suudi'lerden inanılmaz yatırım! Türkiye'ye 3,3 trilyon dolar...

Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu’nda konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al Falih, 2030 vizyonları kapsa..
Almanlardan şaşırtan Türkiye kararı! Dakikada 2 kişi...
Gündem

Almanlardan şaşırtan Türkiye kararı! Dakikada 2 kişi...

Dünya genelinde enerji krizi devam ederken Almanların Antalya'ya olan ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor.
Yine kaşımak için işbaşındalar! Rezil bir dizi geliyor...
Medya

Yine kaşımak için işbaşındalar! Rezil bir dizi geliyor...

Mütedeyyin insanların değerlerini reyting malzemesi yapmaktan çekinmeyen dizi alemi yine işbaşında. Ömer adlı dizinin ilk fragmanı yayınland..
Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Yerel

Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Manisa'da, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon lira karşılığında satmak isteyen S.D. gözaltına a..
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi faturalara ne zaman yansıyacak? Tarih verildi
Ekonomi

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi faturalara ne zaman yansıyacak? Tarih verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin faturalara yansımasının bira..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23