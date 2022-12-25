Kuruyan fidanların yerine yenisi dikildi

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş,e iyi günde de, kötü günde de çiftçinin yanında olduklarını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen projelerin yakından takip edildiğini ve projelerin başarıyla sonuçlanması için İl Müdürlüğü teknik personelince çiftçilere gerekli teknik desteğin verildiğini, beklenmeyen koşullar sebebiyle oluşan zararların telafi edildiğini vurguladı. Gümüş, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi doğrultusunda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve 2021 yılında uygulanmaya başlanan "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi Projesi” çerçevesinde Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi ilçelerinde toplamda 62 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 19 bin 670 adet meyve fidanı desteği sağlanmıştır.