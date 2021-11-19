Kuruluş Osman'dan sezon rekoru!

Dizi Tüm Kişiler'de yüzde 10,43 izlenme oranı ve 26,02 izlenme payı, AB'de yüzde 8,04 izlenme oranı ve 22,52 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 10,53 izlenme oranı ve yüzde 25,26 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapım oldu.