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Medya
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Kuruluş Osman’da heyecanlandıran gelişme! Turgut Alp Kuruluş Osman'a katılacak mı?

2020-06-03 21:46:12
Kuruluş Osman’da heyecanlandıran gelişme! Turgut Alp Kuruluş Osman'a katılacak mı?

Osman Gazi'nin ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatan Kuruluş Osman'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Diziye Hazal Hatun karakteriyle Yeşim Ceren Bozoğlu'nun katılması heyecanla karşılandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un diziye katılması an meselesi. Çünkü tarihte Turgut Alp'in Osman Gazi'nin fetihleri esnasında yanında yer aldığı biliniyor. Peki, Turgut Alp Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? Turgut Alp Kuruluş Osman'a katılacak mı? Cengiz Coşkun Kuruluş Osman’a mı katılacak? İşte detaylar…

#1
Foto - Kuruluş Osman dizisinde yeni yaşanan gelişmelerle heyecan dorukta olacak. Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey'in eşi, oğlu Bahadır'ın annesi 'Hazal Hatun' karakteriyle diziye dahil olacak. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp rolüyle gönüllere taht kuran Cengiz Coşkun'un da diziye katılmasını istiyor. Peki, Turgut Alp Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? Turgut Alp Kuruluş Osman’a katılacak mı? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

Kuruluş Osman dizisinde yeni yaşanan gelişmelerle heyecan dorukta olacak. Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey'in eşi, oğlu Bahadır'ın annesi 'Hazal Hatun' karakteriyle diziye dahil olacak. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp rolüyle gönüllere taht kuran Cengiz Coşkun'un da diziye katılmasını istiyor. Peki, Turgut Alp Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? Turgut Alp Kuruluş Osman’a katılacak mı? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

#2
Foto - TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?

TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?

#3
Foto - Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Takvim.com.tr Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Takvim.com.tr Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

#4
Foto - Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir.

Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir.

#5
Foto - Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder.

Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder.

#6
Foto - Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir.

Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir.

#7
Foto - Köse mihal ile birlikte fetihe katıldı

Köse mihal ile birlikte fetihe katıldı

#8
Foto - Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi. (725/1325)

Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi. (725/1325)

#9
Foto - Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır.

Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır.

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