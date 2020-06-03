2020-06-03 21:46:12 Kuruluş Osman’da heyecanlandıran gelişme! Turgut Alp Kuruluş Osman'a katılacak mı?
Osman Gazi'nin ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatan Kuruluş Osman'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Diziye Hazal Hatun karakteriyle Yeşim Ceren Bozoğlu'nun katılması heyecanla karşılandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un diziye katılması an meselesi. Çünkü tarihte Turgut Alp'in Osman Gazi'nin fetihleri esnasında yanında yer aldığı biliniyor. Peki, Turgut Alp Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? Turgut Alp Kuruluş Osman'a katılacak mı? Cengiz Coşkun Kuruluş Osman’a mı katılacak? İşte detaylar…