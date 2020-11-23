2020-11-23 11:54:14 Kuruluş Osman'da bomba patladı! Dünyaca ünlü isim geldi
ATV'nin reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, bombaları patlatmaya devam ediyor.
ATV'nin reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, bombaları patlatmaya devam ediyor.
Yeni sezonda çok sayıda ismi kadrosuna katan dizide yeni isimler de bir biri ortaya çıkıyor.
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman'da yeni bir isim daha ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
Transferi çok ses getiren isim dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov bu hafta ilk kez izleyiciyle buluşacak.
Samedov, 'Kuruluş Osman'ın bu Çarşamba yayınlanacak 35'inci bölümünde ilk kez görülecek.
Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan Zabit Samedov, reyting rekortmeni 'Kurulş Osman' dizisiyle birlikte oyunculuğa adım attı.
Zabit Samedov'un 'Kuruluş Osman' kadrosunda yer alması özellikle Türk dünyasında büyük heyecana neden olurken, ünlü kick boksçunun kadroya katıldığını dizinin yapımcısı, senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu: "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun."
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', her çarşamba yeni bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluşuyor.
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