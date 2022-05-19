Kuruluş Osman'da ayrılık! Burak Özçivit yorum yaptı

Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Avcı paylaşımında "Uzun yolun vedası kısa olmaz…. İki yıl önce Kuruluş Osman platosuna ilk kez gelip kalemi görünce, çocuklar gibi mutlu olduğumu daha dün gibi hatırlıyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Kim bilir bir hikaye de biz anlatırız belki… Ve asla unutmayın Nikola kaçmaz “Geri çekilir" ifadelerini kullandı.