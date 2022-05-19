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Medya
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Kuruluş Osman'da ayrılık! Burak Özçivit yorum yaptı

2022-05-19 17:33:21
Kuruluş Osman'da ayrılık! Burak Özçivit yorum yaptı

ATV'de reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da günler öncesinden bilinen bir ayrılık ortaya çıktı.

#1
Foto - ATV'de ekrana gelen ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

ATV'de ekrana gelen ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

#2
Foto -

"Karadayı", "Çukur", "Payihat Abdülhamit" gibi dizilerle tanınan oyuncu Erkan Avcı, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Kuruluş Osman" dizisine veda etti. Kuruluş Osman'da Nikola rolünü oynayan Avcı, Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

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Foto - Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Avcı paylaşımında

Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Avcı paylaşımında "Uzun yolun vedası kısa olmaz…. İki yıl önce Kuruluş Osman platosuna ilk kez gelip kalemi görünce, çocuklar gibi mutlu olduğumu daha dün gibi hatırlıyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Kim bilir bir hikaye de biz anlatırız belki… Ve asla unutmayın Nikola kaçmaz “Geri çekilir" ifadelerini kullandı.

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Foto - Rol arkadaşı Özçivit de

Rol arkadaşı Özçivit de "Nikola iyi direndin ama. Eko eline yüreğine sağlık az kafa patlatmadık, yolun açık olsun" yorumunu yaptı.

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