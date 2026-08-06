BAT grubuna yağmur gibi zam geldi!
Philip Morris grubunun ardından bir fiyat artışı kararı da BAT sigara grubundan geldi.
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Philip Morris grubunun ardından bir fiyat artışı kararı da BAT sigara grubundan geldi.
ekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından paylaşılan zamlı listede gruptaki en ucuz sigara 115 TL'ye yükselirken, en yüksek sigara fiyatı ise 130 TL oldu.
Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlı fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni fiyatlar 6 Ağustos itibarıyla geçerli oldu.
İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ Zamla birlikte BAT grubunda en düşük sigara fiyatı 115 lira, en yüksek fiyat ise 130 lira olarak güncellendi.
• Kent (Switch, Switch Dark Blue): 115 TL • Kent D-Range (Blue, Grey, Black, Long): 120 TL • Kent (Dark Blue, Dark Blue Long): 120 TL • Kent Slims Long (Blue, Grey): 125 TL
• Kent Slims (Black, Grey): 130 TL • Kent (Blue, White): 130 TL • Rothmans (Tüm Ürünler): 115 TL • Tekel 2000 (Tüm Ürünler): 115 TL • Tekel 2001 (Tüm Ürünler): 120 TL • Viceroy (Tüm Ürünler): 120 TL • Pall Mall (Tüm Ürünler): 120 TL • Maltepe & Samsun: 120 TL
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