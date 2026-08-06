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BAT grubuna yağmur gibi zam geldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BAT grubuna yağmur gibi zam geldi!

Philip Morris grubunun ardından bir fiyat artışı kararı da BAT sigara grubundan geldi.

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#1
Foto - BAT grubuna yağmur gibi zam geldi!

ekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından paylaşılan zamlı listede gruptaki en ucuz sigara 115 TL'ye yükselirken, en yüksek sigara fiyatı ise 130 TL oldu.

#2
Foto - BAT grubuna yağmur gibi zam geldi!

Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlı fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni fiyatlar 6 Ağustos itibarıyla geçerli oldu.

#3
Foto - BAT grubuna yağmur gibi zam geldi!

İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ Zamla birlikte BAT grubunda en düşük sigara fiyatı 115 lira, en yüksek fiyat ise 130 lira olarak güncellendi.

#4
Foto - BAT grubuna yağmur gibi zam geldi!

• Kent (Switch, Switch Dark Blue): 115 TL • Kent D-Range (Blue, Grey, Black, Long): 120 TL • Kent (Dark Blue, Dark Blue Long): 120 TL • Kent Slims Long (Blue, Grey): 125 TL

#5
Foto - BAT grubuna yağmur gibi zam geldi!

• Kent Slims (Black, Grey): 130 TL • Kent (Blue, White): 130 TL • Rothmans (Tüm Ürünler): 115 TL • Tekel 2000 (Tüm Ürünler): 115 TL • Tekel 2001 (Tüm Ürünler): 120 TL • Viceroy (Tüm Ürünler): 120 TL • Pall Mall (Tüm Ürünler): 120 TL • Maltepe & Samsun: 120 TL

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Yorumlar

Hamdi

Ohh yarasın gelsin vergiler çıksın dumanlar dünyada hiç bir devlet yokki vatandaşın zehirlenmesinden bile para kazansın

Orhan

Parlement sigarası içindekileri tabdk kurumları numune alıp inceliyor mu ? Sigarayı bozmuşlar her içiciden bir iyi değil diyor birde 130 TL yapılmış şuan paket öteyi hakk ediyor
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