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Medya
6
Kuruluş Osman'da Aygül Hatun'un değişimi... Büyük sır çözülüyor

2020-11-30 13:07:01
Kuruluş Osman'da Aygül Hatun'un değişimi... Büyük sır çözülüyor

Kuruluş Osman'da reytingler hız kesmeden patlamaya devam ediyor. Dizideki bir karakter ise son dönemde büyük ilgi görmeye başladı.

#1
Foto - Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’da Aygül Hatun’un obaya dönüşü ve yaşadığı büyük değişim heyecan oluşturdu.

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’da Aygül Hatun’un obaya dönüşü ve yaşadığı büyük değişim heyecan oluşturdu.

#2
Foto - ‘Kuruluş Osman’ izleyicisinin ilk sezonun sonunda fevkalade çaresiz bir halde bıraktığı Aygül Hatun, ikinci sezonda yıkılmaz bir savaşçı olarak dönüş yaptı.

‘Kuruluş Osman’ izleyicisinin ilk sezonun sonunda fevkalade çaresiz bir halde bıraktığı Aygül Hatun, ikinci sezonda yıkılmaz bir savaşçı olarak dönüş yaptı.

#3
Foto - Selcan Hatun ile Aygül Hatun'un savaş sahneleri geçtiğimiz bölümlere damga vurmuştu. Kaleden kaçarken Osman Bey’i kurtaran ve yaralanan Aygül’ün “Ben artık eski Aygül değilim. Ben artık alp olmak istiyorum. Şehit olup uçmağa varmak istiyorum” sözleri dizinin izleyicilerini derinden etkilerken, karakterin dönüşümüne dair önemli ipuçları sağladı.

Selcan Hatun ile Aygül Hatun'un savaş sahneleri geçtiğimiz bölümlere damga vurmuştu. Kaleden kaçarken Osman Bey’i kurtaran ve yaralanan Aygül’ün “Ben artık eski Aygül değilim. Ben artık alp olmak istiyorum. Şehit olup uçmağa varmak istiyorum” sözleri dizinin izleyicilerini derinden etkilerken, karakterin dönüşümüne dair önemli ipuçları sağladı.

#4
Foto - Annesinin intikamını Hazal Hatun’dan almak isteyen Aygül, 35’inci bölümde Osman Bey’in Kulucahisar Kalesi’ndeki operasyonuna gizlice katıldı.

Annesinin intikamını Hazal Hatun’dan almak isteyen Aygül, 35’inci bölümde Osman Bey’in Kulucahisar Kalesi’ndeki operasyonuna gizlice katıldı.

#5
Foto - Gazadaki başarısıyla dikkat çeken, kılıç kullanmadaki maharetiyle övgü alan Aygül karakteri, 35’inci bölümde babası Dündar Bey’le barıştı ve Osman Bey de Aygül’ün oğluna Kayı Alp ismini vererek bağrına bastı. Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni nasıl geri alacak? Aygül Hatun, Hazal Hatun’la yüzleşecek mi? Nikola’yı hayal kırıklığına uğratan Flatyos’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, bey seçimini yapacak mı? Osman Bey, Yavlak Arslan’a karşı aradığı kanıtı bulabilecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey, düştükleri tuzağın hesabını nasıl soracak? Bala Hatun, Targun Hatun’un sırrını çözebilecek mi? Bu sorular yeni bölümde cevap bulacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Gazadaki başarısıyla dikkat çeken, kılıç kullanmadaki maharetiyle övgü alan Aygül karakteri, 35’inci bölümde babası Dündar Bey’le barıştı ve Osman Bey de Aygül’ün oğluna Kayı Alp ismini vererek bağrına bastı. Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni nasıl geri alacak? Aygül Hatun, Hazal Hatun’la yüzleşecek mi? Nikola’yı hayal kırıklığına uğratan Flatyos’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, bey seçimini yapacak mı? Osman Bey, Yavlak Arslan’a karşı aradığı kanıtı bulabilecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey, düştükleri tuzağın hesabını nasıl soracak? Bala Hatun, Targun Hatun’un sırrını çözebilecek mi? Bu sorular yeni bölümde cevap bulacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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