Kuruluş Osman'da Aygül Hatun'un değişimi... Büyük sır çözülüyor

Gazadaki başarısıyla dikkat çeken, kılıç kullanmadaki maharetiyle övgü alan Aygül karakteri, 35’inci bölümde babası Dündar Bey’le barıştı ve Osman Bey de Aygül’ün oğluna Kayı Alp ismini vererek bağrına bastı. Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni nasıl geri alacak? Aygül Hatun, Hazal Hatun’la yüzleşecek mi? Nikola’yı hayal kırıklığına uğratan Flatyos’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, bey seçimini yapacak mı? Osman Bey, Yavlak Arslan’a karşı aradığı kanıtı bulabilecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey, düştükleri tuzağın hesabını nasıl soracak? Bala Hatun, Targun Hatun’un sırrını çözebilecek mi? Bu sorular yeni bölümde cevap bulacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.